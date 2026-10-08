Karolina Muchova - Nikola Bartunkova, en directo hoy: sigue el partido de China Open

Karolina Muchova - Nikola Bartunkova: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de China Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 8 de octubre de 2026.

La tenista checa Karolina Muchova(8) se enfrenta en Cuartos de final del torneo China Open a la tenista checa Nikola Bartunkova(34) este jueves no antes de las 09:00.

No hay partidos directos entre ambos jugadores.

Últimos Resultados de Karolina Muchova

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 06/10/2026 China Open (Octavos de final) Karolina Muchova 2-1 (7-5, 1-6, 7-6) Naomi Osaka 04/10/2026 China Open (Dieciseisavos de final) Karolina Muchova 2-1 (4-6, 6-4, 6-2) Liudmila Samsonova 02/10/2026 China Open (Treintaidosavos de final) Karolina Muchova 2-0 (7-6, 6-1) Katie Boulter 27/09/2026 Billie Jean King Cup Finals (Final) Anhelina Kalinina 0-2 (2-6, 3-6) Karolina Muchova 25/09/2026 Billie Jean King Cup Finals (Semifinal) Jessica Bouzas Maneiro 0-2 (5-7, 4-6) Karolina Muchova

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