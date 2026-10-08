Karolina Muchova - Nikola Bartunkova, en directo hoy: sigue el partido de China Open

Karolina Muchova - Nikola Bartunkova: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de China Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 8 de octubre de 2026.
La tenista checa Karolina Muchova(8) se enfrenta en Cuartos de final del torneo China Open a la tenista checa Nikola Bartunkova(34) este jueves no antes de las 09:00.
No hay partidos directos entre ambos jugadores.
Últimos Resultados de Karolina Muchova
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|06/10/2026
| China Open (Octavos de final)
| Karolina Muchova
| 2-1 (7-5, 1-6, 7-6)
| Naomi Osaka
|04/10/2026
| China Open (Dieciseisavos de final)
| Karolina Muchova
| 2-1 (4-6, 6-4, 6-2)
| Liudmila Samsonova
|02/10/2026
| China Open (Treintaidosavos de final)
| Karolina Muchova
| 2-0 (7-6, 6-1)
| Katie Boulter
|27/09/2026
| Billie Jean King Cup Finals (Final)
| Anhelina Kalinina
| 0-2 (2-6, 3-6)
| Karolina Muchova
|25/09/2026
| Billie Jean King Cup Finals (Semifinal)
| Jessica Bouzas Maneiro
| 0-2 (5-7, 4-6)
| Karolina Muchova
Últimos Resultados de Nikola Bartunkova
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|06/10/2026
| China Open (Octavos de final)
| Sinja Kraus
| 1-2 (0-6, 6-4, 3-6)
| Nikola Bartunkova
|04/10/2026
| China Open (Dieciseisavos de final)
| Nikola Bartunkova
| 2-0 (6-4, 6-3)
| Aryna Sabalenka
|02/10/2026
| China Open (Treintaidosavos de final)
| Nikola Bartunkova
| 2-0 (6-2, 6-2)
| Magdalena Frech
|05/09/2026
| US Open WTA (Dieciseisavos de final)
| Mirra Andreeva
| 2-0 (6-2, 7-6)
| Nikola Bartunkova
|03/09/2026
| US Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Nikola Bartunkova
| 2-1 (6-7, 6-2, 6-3)
| Tatjana Maria