Karolina Muchova - Nikola Bartunkova, en directo hoy: sigue el partido de China Open

Karolina Muchova - Nikola Bartunkova: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de China Open
Karolina Muchova - Nikola Bartunkova: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de China Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: jueves, 8 octubre 2026 8:08
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Madrid, 8 de octubre de 2026.

La tenista checa Karolina Muchova(8) se enfrenta en Cuartos de final del torneo China Open a la tenista checa Nikola Bartunkova(34) este jueves no antes de las 09:00.

No hay partidos directos entre ambos jugadores.

Últimos Resultados de Karolina Muchova

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
06/10/2026 China Open (Octavos de final) Karolina Muchova 2-1 (7-5, 1-6, 7-6) Naomi Osaka
04/10/2026 China Open (Dieciseisavos de final) Karolina Muchova 2-1 (4-6, 6-4, 6-2) Liudmila Samsonova
02/10/2026 China Open (Treintaidosavos de final) Karolina Muchova 2-0 (7-6, 6-1) Katie Boulter
27/09/2026 Billie Jean King Cup Finals (Final) Anhelina Kalinina 0-2 (2-6, 3-6) Karolina Muchova
25/09/2026 Billie Jean King Cup Finals (Semifinal) Jessica Bouzas Maneiro 0-2 (5-7, 4-6) Karolina Muchova

Últimos Resultados de Nikola Bartunkova

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
06/10/2026 China Open (Octavos de final) Sinja Kraus 1-2 (0-6, 6-4, 3-6) Nikola Bartunkova
04/10/2026 China Open (Dieciseisavos de final) Nikola Bartunkova 2-0 (6-4, 6-3) Aryna Sabalenka
02/10/2026 China Open (Treintaidosavos de final) Nikola Bartunkova 2-0 (6-2, 6-2) Magdalena Frech
05/09/2026 US Open WTA (Dieciseisavos de final) Mirra Andreeva 2-0 (6-2, 7-6) Nikola Bartunkova
03/09/2026 US Open WTA (Treintaidosavos de final) Nikola Bartunkova 2-1 (6-7, 6-2, 6-3) Tatjana Maria
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