Kayla Day - Iga Swiatek, en directo hoy: sigue el partido de BNP Paribas Open

Kayla Day - Iga Swiatek: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de BNP Paribas Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 7 de marzo de 2026.
La tenista estadounidense Kayla Day(187) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo BNP Paribas Open a la tenista Polaca Iga Swiatek(2) este sábado a las 22:00.
###WidgetTenis###
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Kayla Day.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|05/03/2026
| BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Francesca Jones
| 0-2 (3-6, 1-6)
| Kayla Day
|03/03/2026
| BNP Paribas Open, Qualification (Sin Definir)
| Darja Semenistaja
| 0-2 (2-6, 1-6)
| Kayla Day
|02/03/2026
| BNP Paribas Open, Qualification (Sin Definir)
| Kayla Day
| 2-0 (6-2, 7-5)
| Aliaksandra Sasnovich
|21/02/2026
| ATX Open, Qualification (Sin Definir)
| Madison Brengle
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Kayla Day
|19/02/2026
| Midland (Octavos de final)
| Anna Frey
| 2-1 (6-4, 3-6, 6-3)
| Kayla Day
-Últimos Resultados de Iga Swiatek.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|12/02/2026
| Qatar Total Open (Cuartos de final)
| Iga Swiatek
| 1-2 (6-2, 4-6, 5-7)
| Maria Sakkari
|11/02/2026
| Qatar Total Open (Octavos de final)
| Iga Swiatek
| 2-1 (5-7, 6-1, 6-1)
| Daria Kasatkina
|10/02/2026
| Qatar Total Open (Dieciseisavos de final)
| Iga Swiatek
| 2-0 (6-0, 6-3)
| Janice Tjen
|28/01/2026
| Australian Open WTA (Cuartos de final)
| Elena Rybakina
| 2-0 (7-5, 6-1)
| Iga Swiatek
|26/01/2026
| Australian Open WTA (Octavos de final)
| Maddison Inglis
| 0-2 (0-6, 3-6)
| Iga Swiatek