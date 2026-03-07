Kayla Day - Iga Swiatek, en directo hoy: sigue el partido de BNP Paribas Open

Kayla Day - Iga Swiatek: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de BNP Paribas Open
Kayla Day - Iga Swiatek: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de BNP Paribas Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Publicado: sábado, 7 marzo 2026 21:02
Madrid, 7 de marzo de 2026.

La tenista estadounidense Kayla Day(187) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo BNP Paribas Open a la tenista Polaca Iga Swiatek(2) este sábado a las 22:00.

-Últimos Resultados de Kayla Day.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
05/03/2026 BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final) Francesca Jones 0-2 (3-6, 1-6) Kayla Day
03/03/2026 BNP Paribas Open, Qualification (Sin Definir) Darja Semenistaja 0-2 (2-6, 1-6) Kayla Day
02/03/2026 BNP Paribas Open, Qualification (Sin Definir) Kayla Day 2-0 (6-2, 7-5) Aliaksandra Sasnovich
21/02/2026 ATX Open, Qualification (Sin Definir) Madison Brengle 2-0 (6-2, 6-4) Kayla Day
19/02/2026 Midland (Octavos de final) Anna Frey 2-1 (6-4, 3-6, 6-3) Kayla Day

-Últimos Resultados de Iga Swiatek.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
12/02/2026 Qatar Total Open (Cuartos de final) Iga Swiatek 1-2 (6-2, 4-6, 5-7) Maria Sakkari
11/02/2026 Qatar Total Open (Octavos de final) Iga Swiatek 2-1 (5-7, 6-1, 6-1) Daria Kasatkina
10/02/2026 Qatar Total Open (Dieciseisavos de final) Iga Swiatek 2-0 (6-0, 6-3) Janice Tjen
28/01/2026 Australian Open WTA (Cuartos de final) Elena Rybakina 2-0 (7-5, 6-1) Iga Swiatek
26/01/2026 Australian Open WTA (Octavos de final) Maddison Inglis 0-2 (0-6, 3-6) Iga Swiatek

