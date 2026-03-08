Laura Siegemund - Elina Svitolina, en directo hoy: sigue el partido de BNP Paribas Open

Laura Siegemund - Elina Svitolina: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de BNP Paribas Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 8 de marzo de 2026.
La tenista alemana Laura Siegemund(53) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo BNP Paribas Open a la tenista Ucraniana Elina Svitolina(9) este domingo a las 05:00.
###WidgetTenis###
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Laura Siegemund.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|05/03/2026
| BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Laura Siegemund
| 2-1 (3-6, 6-3, 6-4)
| Petra Marcinko
|16/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Treintaidosavos de final)
| Laura Siegemund
| 0-2 (2-6, 3-6)
| Daria Kasatkina
-Últimos Resultados de Elina Svitolina.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|21/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Final)
| Elina Svitolina
| 0-2 (2-6, 4-6)
| Jessica Pegula
|20/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Semifinal)
| Elina Svitolina
| 2-1 (6-4, 6-7, 6-4)
| Coco Gauff
|19/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Cuartos de final)
| Antonia Ruzic
| 1-2 (6-3, 2-6, 3-6)
| Elina Svitolina
|18/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Octavos de final)
| Belinda Bencic
| 1-2 (6-4, 1-6, 3-6)
| Elina Svitolina
|17/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Dieciseisavos de final)
| Paula Badosa
| 0-1 (4-6, 0-0)
| Elina Svitolina