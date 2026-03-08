Laura Siegemund - Elina Svitolina, en directo hoy: sigue el partido de BNP Paribas Open

Laura Siegemund - Elina Svitolina: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de BNP Paribas Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: domingo, 8 marzo 2026 4:02
Madrid, 8 de marzo de 2026.

La tenista alemana Laura Siegemund(53) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo BNP Paribas Open a la tenista Ucraniana Elina Svitolina(9) este domingo a las 05:00.

-Últimos Resultados de Laura Siegemund.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
05/03/2026 BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final) Laura Siegemund 2-1 (3-6, 6-3, 6-4) Petra Marcinko
16/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Treintaidosavos de final) Laura Siegemund 0-2 (2-6, 3-6) Daria Kasatkina

-Últimos Resultados de Elina Svitolina.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
21/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Final) Elina Svitolina 0-2 (2-6, 4-6) Jessica Pegula
20/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Semifinal) Elina Svitolina 2-1 (6-4, 6-7, 6-4) Coco Gauff
19/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Cuartos de final) Antonia Ruzic 1-2 (6-3, 2-6, 3-6) Elina Svitolina
18/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Octavos de final) Belinda Bencic 1-2 (6-4, 1-6, 3-6) Elina Svitolina
17/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Dieciseisavos de final) Paula Badosa 0-1 (4-6, 0-0) Elina Svitolina

