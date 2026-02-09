Lautaro Midon - Pedro Martinez, en directo hoy: sigue el partido de Argentina Open

Lautaro Midon - Pedro Martinez: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Argentina Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 9 de febrero de 2026.
El tenista Argentino Lautaro Midon(229) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Argentina Open al tenista Español Pedro Martinez(94) este lunes a las 18:30.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Lautaro Midon.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|08/02/2026
| Argentina Open, Qualification (Cuartos de final)
| Daniel Galan
| 1-2 (4-6, 6-4, 3-6)
| Lautaro Midon
|07/02/2026
| Argentina Open, Qualification (Octavos de final)
| Lautaro Midon
| 2-0 (6-2, 6-2)
| Felipe Meligeni Alves
|03/02/2026
| Rosario (Dieciseisavos de final)
| Roman Andres Burruchaga
| 2-0 (6-1, 6-1)
| Lautaro Midon
|30/01/2026
| Concepcion (Cuartos de final)
| Alejandro Tabilo
| 2-1 (5-7, 6-1, 6-2)
| Lautaro Midon
|29/01/2026
| Concepcion (Octavos de final)
| Lautaro Midon
| 2-0 (6-2, 7-5)
| Alex Barrena
-Últimos Resultados de Pedro Martinez.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|02/02/2026
| Open Sud de France (Dieciseisavos de final)
| Pedro Martinez
| 0-2 (6-7, 1-6)
| Adrian Mannarino
|29/01/2026
| Quimper (Octavos de final)
| Pedro Martinez
| 0-2 (6-7, 1-6)
| Sascha Gueymard-Wayenburg
|28/01/2026
| Quimper (Dieciseisavos de final)
| Pedro Martinez
| 2-0 (6-4, 7-5)
| Arthur Bouquier
|19/01/2026
| Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Pedro Martinez
| 0-3 (3-6, 2-6, 2-6)
| Novak Djokovic
|10/01/2026
| Bengaluru (Final)
| Pedro Martinez
| 2-0 (7-6, 6-3)
| Timofey Skatov