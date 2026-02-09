Lautaro Midon - Pedro Martinez, en directo hoy: sigue el partido de Argentina Open

Lautaro Midon - Pedro Martinez: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Argentina Open
Lautaro Midon - Pedro Martinez: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Argentina Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: lunes, 9 febrero 2026 17:37
Seguir en

Madrid, 9 de febrero de 2026.

El tenista Argentino Lautaro Midon(229) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Argentina Open al tenista Español Pedro Martinez(94) este lunes a las 18:30.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Lautaro Midon.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
08/02/2026 Argentina Open, Qualification (Cuartos de final) Daniel Galan 1-2 (4-6, 6-4, 3-6) Lautaro Midon
07/02/2026 Argentina Open, Qualification (Octavos de final) Lautaro Midon 2-0 (6-2, 6-2) Felipe Meligeni Alves
03/02/2026 Rosario (Dieciseisavos de final) Roman Andres Burruchaga 2-0 (6-1, 6-1) Lautaro Midon
30/01/2026 Concepcion (Cuartos de final) Alejandro Tabilo 2-1 (5-7, 6-1, 6-2) Lautaro Midon
29/01/2026 Concepcion (Octavos de final) Lautaro Midon 2-0 (6-2, 7-5) Alex Barrena

-Últimos Resultados de Pedro Martinez.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
02/02/2026 Open Sud de France (Dieciseisavos de final) Pedro Martinez 0-2 (6-7, 1-6) Adrian Mannarino
29/01/2026 Quimper (Octavos de final) Pedro Martinez 0-2 (6-7, 1-6) Sascha Gueymard-Wayenburg
28/01/2026 Quimper (Dieciseisavos de final) Pedro Martinez 2-0 (6-4, 7-5) Arthur Bouquier
19/01/2026 Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Pedro Martinez 0-3 (3-6, 2-6, 2-6) Novak Djokovic
10/01/2026 Bengaluru (Final) Pedro Martinez 2-0 (7-6, 6-3) Timofey Skatov

Contador

Contenido patrocinado