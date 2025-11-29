Levante - Athletic de Bilbao, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Levante - Athletic: resumen y estadísticas del partido de la jornada 14 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2025)

Madrid, 29 de noviembre de 2025.

El Levante, situado en la penúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 14 de LaLiga EA Sports en el Estadio Ciudad de Valencia ante el Athletic este sábado a las 18:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 0 contra el Valencia, sin poder sumar más puntos a los 9 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Athletic ocupa el octavo lugar, llega tras la derrota de 4 - 0 cosechada contra el Barcelona, sin poder sumar más puntos a los 17 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Real Madrid 32 13 2 Champions Barcelona 31 13 3 Champions Villarreal 29 13 4 Champions Atlético 28 13 5 Europa League Betis 21 13 6 Conference League Espanyol 21 13 8 Permanencia Athletic Bilbao 17 13 18 Descenso Girona 11 13 19 Descenso Levante 9 13 20 Descenso Real Oviedo 9 13

-Onces iniciales probables.

LEVANTE: Mathew Ryan; Jeremy Toljan, Alan Matturro, Unai Elgezabal, Manuel Sanchez; Carlos Alvarez, Kervin Arriaga, Oriol Rey, Roger Brugue; Ivan Romero, Etta Eyong.

ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Andoni Gorosabel, Daniel Vivian, Aitor Paredes, Yuri Berchiche; Unai Gomez, Alejandro Rego, Mikel Jauregizar, Alex Berenguer, Nico Williams, Gorka Guruzeta.

-Últimos Resultados del Levante.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 21/11/2025 LaLiga Valencia 1-0 Levante 08/11/2025 LaLiga Atlético 3-1 Levante 02/11/2025 LaLiga Levante 1-2 Celta 26/10/2025 LaLiga Mallorca 1-1 Levante 19/10/2025 LaLiga Levante 0-3 Rayo

-Últimos Resultados del Athletic.