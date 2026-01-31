Levante - Atlético de Madrid, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Levante - Atlético de Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 22 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 31 de enero de 2026.

El Levante, situado en la penúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 22 de LaLiga EA Sports en el Estadio Ciudad de Valencia ante el Atlético de Madrid este sábado a las 18:30 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 3 - 2 en su estadio contra el Elche, añadiendo 3 puntos más a los 17 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Atlético de Madrid ocupa el tercero lugar, llega tras la victoria por 3 - 0 cosechada en su estadio contra el Mallorca, añadiendo 3 puntos más a los 44 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 52 21 2 Champions Real Madrid 51 21 3 Champions Atlético 44 21 4 Champions Villarreal 41 20 5 Europa League Espanyol 34 22 6 Conference League Betis 32 21 18 Descenso Mallorca 21 21 19 Descenso Levante 17 20 20 Descenso Real Oviedo 13 21

-Onces iniciales probables.

LEVANTE: Mathew Ryan; Jeremy Toljan, Adrian De La Fuente, Alan Matturro, Manuel Sanchez; Ugo Raghouber, Pablo Martinez, Carlos Alvarez, Iker Losada, Ivan Romero, Etta Eyong.

ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko, Matteo Ruggeri; Alejandro Baena, Pablo Barrios, Johnny Cardoso, Nico Gonzalez; Alexander Soerloth, Julian Alvarez.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 08/11/2025 LaLiga Atlético 3-1 Levante

-Últimos Resultados del Levante.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 23/01/2026 LaLiga Levante 3-2 Elche 17/01/2026 LaLiga Real Madrid 2-0 Levante 11/01/2026 LaLiga Levante 1-1 Espanyol 04/01/2026 LaLiga Sevilla 0-3 Levante 20/12/2025 LaLiga Levante 1-1 Real Sociedad

-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.