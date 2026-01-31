Levante - Atlético de Madrid, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Levante - Atlético de Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 22 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 31 de enero de 2026.

El Levante, situado en la penúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 22 de LaLiga EA Sports en el Estadio Ciudad de Valencia ante el Atlético de Madrid este sábado a las 18:30 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 3 - 2 en su estadio contra el Elche, añadiendo 3 puntos más a los 17 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Atlético de Madrid ocupa el tercero lugar, llega tras la victoria por 3 - 0 cosechada en su estadio contra el Mallorca, añadiendo 3 puntos más a los 44 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

LEVANTE: Mathew Ryan; Jeremy Toljan, Adrian De La Fuente, Matias Moreno, Alan Matturro; Ugo Raghouber, Pablo Martinez, Carlos Alvarez, Iker Losada, Kareem Tunde, Ivan Romero.

ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Nahuel Molina, Robin Le Normand, Clement Lenglet, Matteo Ruggeri; Johnny Cardoso, Pablo Barrios, Marcos Llorente, Thiago Almada, Nico Gonzalez, Alexander Soerloth.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 08/11/2025 LaLiga Atlético 3-1 Levante

-Últimos Resultados del Levante.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 23/01/2026 LaLiga Levante 3-2 Elche 17/01/2026 LaLiga Real Madrid 2-0 Levante 11/01/2026 LaLiga Levante 1-1 Espanyol 04/01/2026 LaLiga Sevilla 0-3 Levante 20/12/2025 LaLiga Levante 1-1 Real Sociedad

-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.