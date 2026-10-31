Levante - Atlético de Madrid, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Levante - Atlético de Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 11 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 31 de octubre de 2026.

El Levante, situado en la decimoquinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 11 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio Ciudad de Valencia ante Atlético de Madrid este sábado a las 14:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 1 contra Real Sociedad, sin poder sumar más puntos a los 10 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Atlético de Madrid ocupa el segundo lugar, llega tras la victoria por 1 - 0 cosechada como local contra Deportivo, añadiendo 3 puntos más a los 25 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Onces iniciales probables

LEVANTE: Mathew Ryan; Aissa Mandi, Ifeanyi Ndukwe, Manuel Sanchez, Nacho Perez; Dani Requena, Jon Olasagasti, Oriol Rey; Roger Brugue, Ivan Romero, Thiago Fernandez.ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marc Pubill, David Hancko, Alejandro Grimaldo, Marcos Llorente; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Alejandro Baena, Morten Hjulmand; Kang-In Lee, Julian Alvarez.

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