Levante - Barcelona, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 23 de agosto de 2025.

El Levante, situado en la decimoquinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 2 de LaLiga EA Sports en el Estadio Ciudad de Valencia ante el Barcelona este sábado a las 21:30, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 1 contra el Alavés, sin poder sumar más puntos a los 0 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Barcelona ocupa el segundo lugar, llega tras la victoria de 0 - 3 cosechada contra el Mallorca, añadiendo 3 puntos más a los 3 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Betis 4 2 2 Champions Barcelona 3 1 3 Champions Rayo 3 1 4 Champions Getafe 3 1 5 Champions Villarreal 3 1 6 Europa League Athletic Bilbao 3 1 7 Europa League Espanyol 3 1 8 Conference League Real Madrid 3 1 15 Permanencia Levante 0 1 18 Descenso Celta 0 1 19 Descenso Oviedo 0 1 20 Descenso Mallorca 0 1

-Onces iniciales probables.

LEVANTE: Pablo Cunat; Jeremy Toljan, Adrian De La Fuente, Unai Elgezabal, Jorge Cabello, Manuel Sanchez; Carlos Alvarez, Oriol Rey, Pablo Martinez; Ivan Romero, Roger Brugue.

BARCELONA: Joan Garcia; Eric Garcia, Ronald Araujo, Pau Cubarsi, Alejandro Balde; Gavi, Pedri, Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha, Ferran Torres.

-Últimos Resultados del Levante.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 16/08/2025 LaLiga Alavés 2-1 Levante 01/06/2025 LaLiga Levante 1-0 Eibar 25/05/2025 LaLiga Burgos CF 2-3 Levante 16/05/2025 LaLiga Albacete 0-1 Levante 10/05/2025 LaLiga Levante 3-1 Elche

-Últimos Resultados del Barcelona.