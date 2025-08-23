Levante - Barcelona, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 23 de agosto de 2025.
El Levante, situado en la decimoquinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 2 de LaLiga EA Sports en el Estadio Ciudad de Valencia ante el Barcelona este sábado a las 21:30, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 1 contra el Alavés, sin poder sumar más puntos a los 0 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Barcelona ocupa el segundo lugar, llega tras la victoria de 0 - 3 cosechada contra el Mallorca, añadiendo 3 puntos más a los 3 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Betis
| 4
| 2
|2
| Champions
| Barcelona
| 3
| 1
|3
| Champions
| Rayo
| 3
| 1
|4
| Champions
| Getafe
| 3
| 1
|5
| Champions
| Villarreal
| 3
| 1
|6
| Europa League
| Athletic Bilbao
| 3
| 1
|7
| Europa League
| Espanyol
| 3
| 1
|8
| Conference League
| Real Madrid
| 3
| 1
|15
| Permanencia
| Levante
| 0
| 1
|18
| Descenso
| Celta
| 0
| 1
|19
| Descenso
| Oviedo
| 0
| 1
|20
| Descenso
| Mallorca
| 0
| 1
-Onces iniciales probables.
LEVANTE: Pablo Cunat; Jeremy Toljan, Adrian De La Fuente, Unai Elgezabal, Jorge Cabello, Manuel Sanchez; Carlos Alvarez, Oriol Rey, Pablo Martinez; Ivan Romero, Roger Brugue.
BARCELONA: Joan Garcia; Eric Garcia, Ronald Araujo, Pau Cubarsi, Alejandro Balde; Gavi, Pedri, Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha, Ferran Torres.
-Últimos Resultados del Levante.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|16/08/2025
| LaLiga
| Alavés
| 2-1
| Levante
|01/06/2025
| LaLiga
| Levante
| 1-0
| Eibar
|25/05/2025
| LaLiga
| Burgos CF
| 2-3
| Levante
|16/05/2025
| LaLiga
| Albacete
| 0-1
| Levante
|10/05/2025
| LaLiga
| Levante
| 3-1
| Elche
-Últimos Resultados del Barcelona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|16/08/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 0-3
| Barcelona
|25/05/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-3
| Barcelona
|18/05/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 2-3
| Villarreal
|15/05/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 0-2
| Barcelona
|11/05/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 4-3
| Real Madrid