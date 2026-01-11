Levante - Espanyol, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Levante - Espanyol: resumen y estadísticas del partido de la jornada 19 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 11 de enero de 2026.
El Levante, situado en la penúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 19 de LaLiga EA Sports en el Estadio Ciudad de Valencia ante el Espanyol este domingo a las 16:15 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 3 contra el Sevilla, añadiendo 3 puntos más a los 13 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Espanyol ocupa el quinto lugar, llega tras la derrota por 0 - 2 cosechada en su estadio contra el Barcelona, sin poder sumar más puntos a los 33 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
LEVANTE: Mathew Ryan; Jeremy Toljan, Adrian De La Fuente, Matias Moreno, Diego Pampin; Carlos Alvarez, Iker Losada, Pablo Martinez, Kervin Arriaga, Kareem Tunde, Ivan Romero.
ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Fernando Calero, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Jofre Carreras, Urko Gonzalez de Zarate, Tyrhys Dolan, Edu Exposito; Kike Garcia, Pere Milla.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|04/02/2024
| LaLiga2
| Espanyol
| 2-1
| Levante
|08/09/2023
| LaLiga2
| Espanyol
| 4-1
| Levante
-Últimos Resultados del Levante.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|04/01/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 0-3
| Levante
|20/12/2025
| LaLiga
| Levante
| 1-1
| Real Sociedad
|08/12/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 2-0
| Levante
|29/11/2025
| LaLiga
| Levante
| 0-2
| Athletic Bilbao
|21/11/2025
| LaLiga
| Valencia
| 1-0
| Levante
-Últimos Resultados del Espanyol.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|03/01/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 0-2
| Barcelona
|22/12/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-2
| Espanyol
|13/12/2025
| LaLiga
| Getafe
| 0-1
| Espanyol
|07/12/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 1-0
| Rayo
|30/11/2025
| LaLiga
| Celta
| 0-1
| Espanyol