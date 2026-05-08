Levante - Osasuna, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Levante - Osasuna: resumen y estadísticas del partido de la jornada 35 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 8 de mayo de 2026.

El Levante, situado en la penúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 35 de LaLiga EA Sports en el Estadio Ciudad de Valencia ante el Osasuna este viernes a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 5 - 1 contra el Villarreal, sin poder sumar más puntos a los 33 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Osasuna ocupa el décimo lugar, llega tras la derrota por 1 - 2 cosechada en su estadio contra el Barcelona, sin poder sumar más puntos a los 42 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 88 34 2 Champions Real Madrid 77 34 3 Champions Villarreal 68 34 4 Champions Atlético 63 34 5 Champions Betis 53 34 6 Europa League Celta 47 34 7 Conference League Getafe 44 34 10 Permanencia Osasuna 42 34 18 Descenso Alavés 36 34 19 Descenso Levante 33 34 20 Descenso Real Oviedo 28 34

-Onces iniciales probables.

LEVANTE: Mathew Ryan; Diego Pampin, Jeremy Toljan, Matias Moreno, Adrian De La Fuente; Kareem Tunde, Ugo Raghouber, Victor Garcia, Pablo Martinez, Jon Olasagasti, Carlos Espi.

OSASUNA: Sergio Herrera; Valentin Rosier, Alejandro Catena, Flavien Boyomo, Javi Galan; Iker Munoz, Jon Moncayola, Ruben Garcia, Aimar Oroz, Raul Moro, Ante Budimir.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 08/12/2025 LaLiga Osasuna 2-0 Levante

-Últimos Resultados del Levante.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 02/05/2026 LaLiga Villarreal 5-1 Levante 27/04/2026 LaLiga Espanyol 0-0 Levante 23/04/2026 LaLiga Levante 2-0 Sevilla 13/04/2026 LaLiga Levante 1-0 Getafe 04/04/2026 LaLiga Real Sociedad 2-0 Levante

-Últimos Resultados del Osasuna.