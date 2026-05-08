Levante - Osasuna, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Levante - Osasuna: resumen y estadísticas del partido de la jornada 35 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 8 de mayo de 2026.

El Levante, situado en la penúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 35 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio Ciudad de Valencia ante el Osasuna este viernes a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 5 - 1 contra el Villarreal, sin poder sumar más puntos a los 33 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Osasuna ocupa el décimo lugar, llega tras la derrota por 1 - 2 cosechada en su estadio contra el Barcelona, sin poder sumar más puntos a los 42 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

LEVANTE: Mathew Ryan; Manuel Sanchez, Jeremy Toljan, Matias Moreno, Adrian De La Fuente; Kareem Tunde, Oriol Rey, Jon Olasagasti, Victor Garcia, Pablo Martinez, Carlos Espi.

OSASUNA: Sergio Herrera; Valentin Rosier, Flavien Boyomo, Alejandro Catena, Abel Bretones; Jon Moncayola, Iker Munoz, Ruben Garcia, Aimar Oroz, Raul Moro, Ante Budimir.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 08/12/2025 LaLiga Osasuna 2-0 Levante

-Últimos Resultados del Levante.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 02/05/2026 LaLiga Villarreal 5-1 Levante 27/04/2026 LaLiga Espanyol 0-0 Levante 23/04/2026 LaLiga Levante 2-0 Sevilla 13/04/2026 LaLiga Levante 1-0 Getafe 04/04/2026 LaLiga Real Sociedad 2-0 Levante

-Últimos Resultados del Osasuna.