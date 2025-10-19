Levante - Rayo Vallecano, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 19 de octubre de 2025.
El Levante, situado en la decimotercera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 9 de LaLiga EA Sports en el Estadio Ciudad de Valencia ante el Rayo este domingo a las 18:30 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 2 contra el Real Oviedo, añadiendo 3 puntos más a los 8 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Rayo ocupa el decimocuarto lugar, llega tras la victoria de 0 - 1 cosechada contra el Real Sociedad, añadiendo 3 puntos más a los 8 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 22
| 9
|2
| Champions
| Real Madrid
| 21
| 8
|3
| Champions
| Villarreal
| 17
| 9
|4
| Champions
| Atlético
| 16
| 9
|5
| Europa League
| Betis
| 16
| 9
|6
| Conference League
| Espanyol
| 15
| 9
|13
| Permanencia
| Levante
| 8
| 8
|14
| Permanencia
| Rayo
| 8
| 8
|18
| Descenso
| Real Oviedo
| 6
| 9
|19
| Descenso
| Girona
| 6
| 9
|20
| Descenso
| Real Sociedad
| 5
| 8
-Onces iniciales probables.
LEVANTE: Mathew Ryan; Jeremy Toljan, Matias Moreno, Adrian De La Fuente, Manuel Sanchez; Carlos Alvarez, Kervin Arriaga, Unai Vencedor, Roger Brugue; Etta Eyong, Ivan Romero.
RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Pathe Ciss, Florian Lejeune, Pep Chavarria; Unai Lopez, Oscar Valentin, Jorge de Frutos, Isi Palazon, Alvaro Garcia, Alexandre Zurawski.
-Últimos Resultados del Levante.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|04/10/2025
| LaLiga
| Real Oviedo
| 0-2
| Levante
|27/09/2025
| LaLiga
| Getafe
| 1-1
| Levante
|23/09/2025
| LaLiga
| Levante
| 1-4
| Real Madrid
|20/09/2025
| LaLiga
| Girona
| 0-4
| Levante
|14/09/2025
| LaLiga
| Levante
| 2-2
| Betis
-Últimos Resultados del Rayo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|05/10/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 0-1
| Rayo
|28/09/2025
| LaLiga
| Rayo
| 0-1
| Sevilla
|24/09/2025
| LaLiga
| Atlético
| 3-2
| Rayo
|21/09/2025
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Celta
|14/09/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 2-0
| Rayo