Levante - Real Betis, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 14 de septiembre de 2025.

El Levante, situado en la penúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 4 de LaLiga EA Sports en el Estadio Ciudad de Valencia ante el Betis este domingo a las 16:15 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 0 contra el Elche, sin poder sumar más puntos a los 0 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Betis ocupa el décimo lugar, llega tras la derrota por 1 - 2 cosechada en su estadio contra el Athletic Bilbao, sin poder sumar más puntos a los 5 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

LEVANTE: Mathew Ryan; Jeremy Toljan, Unai Elgezabal, Matias Moreno, Manuel Sanchez; Oriol Rey, Jon Olasagasti, Pablo Martinez, Carlos Alvarez, Etta Eyong, Ivan Romero.

REAL BETIS: Alvaro Valles; Hector Bellerin, Natan, Valentin Gomez, Junior Firpo; Sergi Altimira, Nelson Deossa, Antony, Pablo Fornals, Rodrigo Riquelme, Juan Hernandez.

-Últimos Resultados del Levante.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 29/08/2025 LaLiga Elche 2-0 Levante 23/08/2025 LaLiga Levante 2-3 Barcelona 16/08/2025 LaLiga Alavés 2-1 Levante 01/06/2025 LaLiga Levante 1-0 Eibar 25/05/2025 LaLiga Burgos CF 2-3 Levante

-Últimos Resultados del Betis.