Levante - Valencia, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Levante - Valencia: resumen y estadísticas del partido de la jornada 24 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 15 de febrero de 2026.
El Levante, situado en la penúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 24 de LaLiga EA Sports en el Estadio Ciudad de Valencia ante el Valencia este domingo a las 18:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 4 - 2 contra el Athletic Bilbao, sin poder sumar más puntos a los 18 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Valencia ocupa el decimoséptimo lugar, llega tras la derrota por 0 - 2 cosechada en su estadio contra el Real Madrid, sin poder sumar más puntos a los 23 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 60
| 24
|2
| Champions
| Barcelona
| 58
| 23
|3
| Champions
| Atlético
| 45
| 23
|4
| Champions
| Villarreal
| 45
| 23
|5
| Europa League
| Betis
| 38
| 23
|6
| Conference League
| Espanyol
| 35
| 24
|17
| Permanencia
| Valencia
| 23
| 23
|18
| Descenso
| Rayo
| 22
| 22
|19
| Descenso
| Levante
| 18
| 22
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 16
| 22
-Onces iniciales probables.
LEVANTE: Mathew Ryan; Adrian De La Fuente, Unai Elgezabal, Matias Moreno, Manuel Sanchez; Ugo Raghouber, Pablo Martinez, Carlos Alvarez, Ivan Romero, Kareem Tunde, Etta Eyong.
VALENCIA: Stole Dimitrievski; Unai Nunez, Eray Coemert, Cesar Tarrega, Jose Gaya; Luis Rioja, Pepelu, Filip Ugrinic, Diego Lopez; Lucas Beltran, Hugo Duro.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/11/2025
| LaLiga
| Valencia
| 1-0
| Levante
-Últimos Resultados del Levante.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|08/02/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 4-2
| Levante
|31/01/2026
| LaLiga
| Levante
| 0-0
| Atlético
|23/01/2026
| LaLiga
| Levante
| 3-2
| Elche
|17/01/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-0
| Levante
|11/01/2026
| LaLiga
| Levante
| 1-1
| Espanyol
-Últimos Resultados del Valencia.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|08/02/2026
| LaLiga
| Valencia
| 0-2
| Real Madrid
|01/02/2026
| LaLiga
| Betis
| 2-1
| Valencia
|24/01/2026
| LaLiga
| Valencia
| 3-2
| Espanyol
|18/01/2026
| LaLiga
| Getafe
| 0-1
| Valencia
|10/01/2026
| LaLiga
| Valencia
| 1-1
| Elche