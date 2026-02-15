Levante - Valencia, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Levante - Valencia: resumen y estadísticas del partido de la jornada 24 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 15 de febrero de 2026.

El Levante, situado en la penúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 24 de LaLiga EA Sports en el Estadio Ciudad de Valencia ante el Valencia este domingo a las 18:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 4 - 2 contra el Athletic Bilbao, sin poder sumar más puntos a los 18 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Valencia ocupa el decimoséptimo lugar, llega tras la derrota por 0 - 2 cosechada en su estadio contra el Real Madrid, sin poder sumar más puntos a los 23 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Real Madrid 60 24 2 Champions Barcelona 58 23 3 Champions Atlético 45 23 4 Champions Villarreal 45 23 5 Europa League Betis 38 23 6 Conference League Espanyol 35 24 17 Permanencia Valencia 23 23 18 Descenso Rayo 22 22 19 Descenso Levante 18 22 20 Descenso Real Oviedo 16 22

-Onces iniciales probables.

LEVANTE: Mathew Ryan; Adrian De La Fuente, Unai Elgezabal, Matias Moreno, Manuel Sanchez; Ugo Raghouber, Pablo Martinez, Carlos Alvarez, Ivan Romero, Kareem Tunde, Etta Eyong.

VALENCIA: Stole Dimitrievski; Unai Nunez, Eray Coemert, Cesar Tarrega, Jose Gaya; Luis Rioja, Pepelu, Filip Ugrinic, Diego Lopez; Lucas Beltran, Hugo Duro.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 21/11/2025 LaLiga Valencia 1-0 Levante

-Últimos Resultados del Levante.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 08/02/2026 LaLiga Athletic Bilbao 4-2 Levante 31/01/2026 LaLiga Levante 0-0 Atlético 23/01/2026 LaLiga Levante 3-2 Elche 17/01/2026 LaLiga Real Madrid 2-0 Levante 11/01/2026 LaLiga Levante 1-1 Espanyol

-Últimos Resultados del Valencia.