Lorenzo Musetti - Alexander Bublik, en directo hoy: sigue el partido de Hong Kong Tennis Open

Lorenzo Musetti - Alexander Bublik: resumen y estadísticas del partido de Final de Hong Kong Tennis Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 11 de enero de 2026.
El tenista Italiano Lorenzo Musetti(7) se enfrenta en Final del torneo Hong Kong Tennis Open al tenista Kazajo Alexander Bublik(11) este domingo a las 08:30.
###WidgetTenis###
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|14/06/2024
| Stuttgart Open (Cuartos de final)
| Lorenzo Musetti
| 1-1 (4-6, 6-1, 1-0)
| Alexander Bublik
|11/01/2024
| Adelaide International (Cuartos de final)
| Lorenzo Musetti
| 1-2 (3-6, 7-6, 5-7)
| Alexander Bublik
-Últimos Resultados de Lorenzo Musetti.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|10/01/2026
| Hong Kong Tennis Open (Semifinal)
| Lorenzo Musetti
| 2-1 (6-7, 7-5, 6-4)
| Andrey Rublev
|09/01/2026
| Hong Kong Tennis Open (Cuartos de final)
| Lorenzo Musetti
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Coleman Wong
|07/01/2026
| Hong Kong Tennis Open (Octavos de final)
| Lorenzo Musetti
| 2-1 (6-7, 6-2, 6-4)
| Tomas Etcheverry
|13/11/2025
| ATP World Tour Finals, Jimmy Connors Group (Round Robin)
| Carlos Alcaraz
| 2-0 (6-4, 6-1)
| Lorenzo Musetti
|11/11/2025
| ATP World Tour Finals, Jimmy Connors Group (Round Robin)
| Lorenzo Musetti
| 2-1 (7-5, 3-6, 7-5)
| Alex de Minaur
-Últimos Resultados de Alexander Bublik.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|10/01/2026
| Hong Kong Tennis Open (Semifinal)
| Marcos Giron
| 1-2 (6-3, 4-6, 2-6)
| Alexander Bublik
|09/01/2026
| Hong Kong Tennis Open (Cuartos de final)
| Juncheng Shang
| 0-2 (1-6, 6-7)
| Alexander Bublik
|08/01/2026
| Hong Kong Tennis Open (Octavos de final)
| Botic van de Zandschulp
| 0-2 (3-6, 3-6)
| Alexander Bublik
|05/11/2025
| Open de Moselle (Octavos de final)
| Vitaliy Sachko
| 2-1 (7-5, 3-6, 7-5)
| Alexander Bublik
|01/11/2025
| Rolex Paris Masters (Semifinal)
| Felix Auger-Aliassime
| 2-0 (7-6, 6-4)
| Alexander Bublik