Lorenzo Musetti - Alexander Bublik, en directo hoy: sigue el partido de Hong Kong Tennis Open

Lorenzo Musetti - Alexander Bublik: resumen y estadísticas del partido de Final de Hong Kong Tennis Open
Lorenzo Musetti - Alexander Bublik: resumen y estadísticas del partido de Final de Hong Kong Tennis Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: domingo, 11 enero 2026 7:31
Seguir en

Madrid, 11 de enero de 2026.

El tenista Italiano Lorenzo Musetti(7) se enfrenta en Final del torneo Hong Kong Tennis Open al tenista Kazajo Alexander Bublik(11) este domingo a las 08:30.

###WidgetTenis###

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
14/06/2024 Stuttgart Open (Cuartos de final) Lorenzo Musetti 1-1 (4-6, 6-1, 1-0) Alexander Bublik
11/01/2024 Adelaide International (Cuartos de final) Lorenzo Musetti 1-2 (3-6, 7-6, 5-7) Alexander Bublik

-Últimos Resultados de Lorenzo Musetti.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
10/01/2026 Hong Kong Tennis Open (Semifinal) Lorenzo Musetti 2-1 (6-7, 7-5, 6-4) Andrey Rublev
09/01/2026 Hong Kong Tennis Open (Cuartos de final) Lorenzo Musetti 2-0 (6-4, 6-4) Coleman Wong
07/01/2026 Hong Kong Tennis Open (Octavos de final) Lorenzo Musetti 2-1 (6-7, 6-2, 6-4) Tomas Etcheverry
13/11/2025 ATP World Tour Finals, Jimmy Connors Group (Round Robin) Carlos Alcaraz 2-0 (6-4, 6-1) Lorenzo Musetti
11/11/2025 ATP World Tour Finals, Jimmy Connors Group (Round Robin) Lorenzo Musetti 2-1 (7-5, 3-6, 7-5) Alex de Minaur

-Últimos Resultados de Alexander Bublik.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
10/01/2026 Hong Kong Tennis Open (Semifinal) Marcos Giron 1-2 (6-3, 4-6, 2-6) Alexander Bublik
09/01/2026 Hong Kong Tennis Open (Cuartos de final) Juncheng Shang 0-2 (1-6, 6-7) Alexander Bublik
08/01/2026 Hong Kong Tennis Open (Octavos de final) Botic van de Zandschulp 0-2 (3-6, 3-6) Alexander Bublik
05/11/2025 Open de Moselle (Octavos de final) Vitaliy Sachko 2-1 (7-5, 3-6, 7-5) Alexander Bublik
01/11/2025 Rolex Paris Masters (Semifinal) Felix Auger-Aliassime 2-0 (7-6, 6-4) Alexander Bublik

Contador

Contenido patrocinado