Lorenzo Musetti - Giovanni Mpetshi Perricard, en directo hoy: sigue el partido de Internazionali BNL d'Italia

Lorenzo Musetti - Giovanni Mpetshi Perricard: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Internazionali BNL d'Italia
Publicado: viernes, 8 mayo 2026 19:32
Madrid, 8 de mayo de 2026.

El tenista italiano Lorenzo Musetti(10) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Internazionali BNL d'Italia al tenista francés Giovanni Mpetshi Perricard(58) este viernes a las 20:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
17/10/2025 European Open (Cuartos de final) Lorenzo Musetti 0-2 (4-6, 6-7) Giovanni Mpetshi Perricard
26/09/2025 China Open (Dieciseisavos de final) Giovanni Mpetshi Perricard 1-2 (6-7, 7-6, 4-6) Lorenzo Musetti
26/08/2025 US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Lorenzo Musetti 3-1 (6-7, 6-3, 6-4, 6-4) Giovanni Mpetshi Perricard
08/07/2024 Wimbledon ATP (Octavos de final) Lorenzo Musetti 3-1 (4-6, 6-3, 6-3, 6-2) Giovanni Mpetshi Perricard
11/06/2024 Stuttgart Open (Dieciseisavos de final) Lorenzo Musetti 2-0 (7-6, 7-6) Giovanni Mpetshi Perricard

-Últimos Resultados de Lorenzo Musetti.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
28/04/2026 Madrid Open (Octavos de final) Jiri Lehecka 2-0 (6-3, 6-3) Lorenzo Musetti
26/04/2026 Madrid Open (Dieciseisavos de final) Tallon Griekspoor 0-2 (4-6, 5-7) Lorenzo Musetti
24/04/2026 Madrid Open (Treintaidosavos de final) Hubert Hurkacz 0-2 (4-6, 6-7) Lorenzo Musetti
17/04/2026 Barcelona Open (Cuartos de final) Arthur Fils 2-0 (6-3, 6-4) Lorenzo Musetti
16/04/2026 Barcelona Open (Octavos de final) Corentin Moutet 0-2 (3-6, 4-6) Lorenzo Musetti

-Últimos Resultados de Giovanni Mpetshi Perricard.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
07/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Sesentaicuatroavos de final) Jacob Fearnley 1-2 (6-7, 6-4, 2-6) Giovanni Mpetshi Perricard
19/03/2026 Miami Open (Sesentaicuatroavos de final) Giovanni Mpetshi Perricard 1-2 (6-2, 3-6, 6-7) Camilo Ugo Carabelli
05/03/2026 BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final) Kamil Majchrzak 2-1 (6-3, 1-6, 7-5) Giovanni Mpetshi Perricard
25/02/2026 Dubai Tennis Championships (Octavos de final) Felix Auger-Aliassime 2-0 (6-4, 6-4) Giovanni Mpetshi Perricard
23/02/2026 Dubai Tennis Championships (Dieciseisavos de final) Moez Echargui 1-2 (6-7, 7-6, 6-7) Giovanni Mpetshi Perricard

