Lorenzo Musetti - Giovanni Mpetshi Perricard, en directo hoy: sigue el partido de Internazionali BNL d'Italia

Lorenzo Musetti - Giovanni Mpetshi Perricard: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Internazionali BNL d'Italia
Madrid, 8 de mayo de 2026.
El tenista italiano Lorenzo Musetti(10) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Internazionali BNL d'Italia al tenista francés Giovanni Mpetshi Perricard(58) este viernes a las 20:30.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|17/10/2025
| European Open (Cuartos de final)
| Lorenzo Musetti
| 0-2 (4-6, 6-7)
| Giovanni Mpetshi Perricard
|26/09/2025
| China Open (Dieciseisavos de final)
| Giovanni Mpetshi Perricard
| 1-2 (6-7, 7-6, 4-6)
| Lorenzo Musetti
|26/08/2025
| US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Lorenzo Musetti
| 3-1 (6-7, 6-3, 6-4, 6-4)
| Giovanni Mpetshi Perricard
|08/07/2024
| Wimbledon ATP (Octavos de final)
| Lorenzo Musetti
| 3-1 (4-6, 6-3, 6-3, 6-2)
| Giovanni Mpetshi Perricard
|11/06/2024
| Stuttgart Open (Dieciseisavos de final)
| Lorenzo Musetti
| 2-0 (7-6, 7-6)
| Giovanni Mpetshi Perricard
-Últimos Resultados de Lorenzo Musetti.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|28/04/2026
| Madrid Open (Octavos de final)
| Jiri Lehecka
| 2-0 (6-3, 6-3)
| Lorenzo Musetti
|26/04/2026
| Madrid Open (Dieciseisavos de final)
| Tallon Griekspoor
| 0-2 (4-6, 5-7)
| Lorenzo Musetti
|24/04/2026
| Madrid Open (Treintaidosavos de final)
| Hubert Hurkacz
| 0-2 (4-6, 6-7)
| Lorenzo Musetti
|17/04/2026
| Barcelona Open (Cuartos de final)
| Arthur Fils
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Lorenzo Musetti
|16/04/2026
| Barcelona Open (Octavos de final)
| Corentin Moutet
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Lorenzo Musetti
-Últimos Resultados de Giovanni Mpetshi Perricard.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|07/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Sesentaicuatroavos de final)
| Jacob Fearnley
| 1-2 (6-7, 6-4, 2-6)
| Giovanni Mpetshi Perricard
|19/03/2026
| Miami Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Giovanni Mpetshi Perricard
| 1-2 (6-2, 3-6, 6-7)
| Camilo Ugo Carabelli
|05/03/2026
| BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Kamil Majchrzak
| 2-1 (6-3, 1-6, 7-5)
| Giovanni Mpetshi Perricard
|25/02/2026
| Dubai Tennis Championships (Octavos de final)
| Felix Auger-Aliassime
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Giovanni Mpetshi Perricard
|23/02/2026
| Dubai Tennis Championships (Dieciseisavos de final)
| Moez Echargui
| 1-2 (6-7, 7-6, 6-7)
| Giovanni Mpetshi Perricard