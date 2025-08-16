Mallorca - Barcelona, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 16 de agosto de 2025.
El Mallorca, situado en la duodécima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 1 de LaLiga EA Sports en el Estadi Mallorca Son Moix ante el Barcelona este sábado a las 19:30, un encuentro al que llega tras el empate a 0 cosechado contra el Rayo, añadiendo 1 punto más a los 0 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Barcelona ocupa el quinto lugar, llega tras la victoria de 0 - 3 cosechada contra el Athletic Bilbao, añadiendo 3 puntos más a los 0 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Rayo
| 3
| 1
|2
| Champions
| Villarreal
| 3
| 1
|3
| Champions
| Athletic Bilbao
| 0
| 0
|4
| Champions
| Atlético
| 0
| 0
|5
| Champions
| Barcelona
| 0
| 0
|6
| Europa League
| Celta
| 0
| 0
|7
| Europa League
| Alavés
| 0
| 0
|8
| Conference League
| Elche
| 0
| 0
|12
| Permanencia
| Mallorca
| 0
| 0
|18
| Descenso
| Valencia
| 0
| 0
|19
| Descenso
| Girona
| 0
| 1
|20
| Descenso
| Oviedo
| 0
| 1
-Onces iniciales probables.
MALLORCA: Leo Roman; Mateu Morey, Martin Valjent, Antonio Raillo, Johan Mojica; Omar Mascarell, Manu Morlanes, Takuma Asano, Sergi Darder, Pablo Torre, Vedat Muriqi.
BARCELONA: Joan Garcia; Jules Kounde, Ronald Araujo, Pau Cubarsi, Alejandro Balde; Frenkie de Jong, Pedri, Lamine Yamal, Fermin Lopez, Raphinha, Ferran Torres.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|22/04/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 1-0
| Mallorca
|03/12/2024
| LaLiga
| Mallorca
| 1-5
| Barcelona
|08/03/2024
| LaLiga
| Barcelona
| 1-0
| Mallorca
|26/09/2023
| LaLiga
| Mallorca
| 2-2
| Barcelona
|28/05/2023
| LaLiga
| Barcelona
| 3-0
| Mallorca
-Últimos Resultados del Mallorca.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|24/05/2025
| LaLiga
| Rayo
| 0-0
| Mallorca
|18/05/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 1-2
| Getafe
|14/05/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-1
| Mallorca
|10/05/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 2-1
| Valladolid
|05/05/2025
| LaLiga
| Girona
| 1-0
| Mallorca
-Últimos Resultados del Barcelona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|25/05/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-3
| Barcelona
|18/05/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 2-3
| Villarreal
|15/05/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 0-2
| Barcelona
|11/05/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 4-3
| Real Madrid
|06/05/2025
| Champions
| Barcelona
| 3-4
| Inter