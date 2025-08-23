Mallorca - Celta de Vigo, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 23 de agosto de 2025.
El Mallorca, situado en la última posición de la tabla se enfrenta en la jornada 2 de LaLiga EA Sports en el Estadi Mallorca Son Moix ante el Celta de Vigo este sábado a las 17:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 0 - 3 en su estadio contra el Barcelona, sin poder sumar más puntos a los 0 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Celta de Vigo ocupa el antepenúltimo lugar, llega tras la derrota por 0 - 2 cosechada en su estadio contra el Getafe, sin poder sumar más puntos a los 0 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Betis
| 4
| 2
|2
| Champions
| Barcelona
| 3
| 1
|3
| Champions
| Rayo
| 3
| 1
|4
| Champions
| Getafe
| 3
| 1
|5
| Champions
| Villarreal
| 3
| 1
|6
| Europa League
| Athletic Bilbao
| 3
| 1
|7
| Europa League
| Espanyol
| 3
| 1
|8
| Conference League
| Real Madrid
| 3
| 1
|18
| Descenso
| Celta
| 0
| 1
|19
| Descenso
| Oviedo
| 0
| 1
|20
| Descenso
| Mallorca
| 0
| 1
-Onces iniciales probables.
MALLORCA: Leo Roman; Mateu Morey, Marash Kumbulla, Martin Valjent, Antonio Raillo, Johan Mojica; Takuma Asano, Antonio Sanchez, Sergi Darder, Pablo Torre, Mateo Joseph.
CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez, Yoel Lago, Marcos Alonso; Sergio Carreira, Fran Beltran, Ilaix Moriba, Oscar Mingueza; Iago Aspas, Ferran Jutgla, Pablo Duran.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|05/04/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 1-2
| Celta
|06/12/2024
| LaLiga
| Celta
| 2-0
| Mallorca
|13/01/2024
| LaLiga
| Mallorca
| 1-1
| Celta
|16/09/2023
| LaLiga
| Celta
| 0-1
| Mallorca
|17/04/2023
| LaLiga
| Celta
| 0-1
| Mallorca
-Últimos Resultados del Mallorca.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|16/08/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 0-3
| Barcelona
|24/05/2025
| LaLiga
| Rayo
| 0-0
| Mallorca
|18/05/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 1-2
| Getafe
|14/05/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-1
| Mallorca
|10/05/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 2-1
| Valladolid
-Últimos Resultados del Celta de Vigo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|17/08/2025
| LaLiga
| Celta
| 0-2
| Getafe
|24/05/2025
| LaLiga
| Getafe
| 1-2
| Celta
|18/05/2025
| LaLiga
| Celta
| 1-2
| Rayo
|13/05/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 0-1
| Celta
|10/05/2025
| LaLiga
| Celta
| 3-2
| Sevilla