Mallorca - Celta de Vigo, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Mallorca - Celta de Vigo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 2 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales probables: Mallorca - Celta de Vigo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 2 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2025)
Europa Press Deportes
Publicado: sábado, 23 agosto 2025 12:02
@epdeportes

Madrid, 23 de agosto de 2025.

El Mallorca, situado en la última posición de la tabla se enfrenta en la jornada 2 de LaLiga EA Sports en el Estadi Mallorca Son Moix ante el Celta de Vigo este sábado a las 17:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 0 - 3 en su estadio contra el Barcelona, sin poder sumar más puntos a los 0 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Celta de Vigo ocupa el antepenúltimo lugar, llega tras la derrota por 0 - 2 cosechada en su estadio contra el Getafe, sin poder sumar más puntos a los 0 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Betis 4 2
2 Champions Barcelona 3 1
3 Champions Rayo 3 1
4 Champions Getafe 3 1
5 Champions Villarreal 3 1
6 Europa League Athletic Bilbao 3 1
7 Europa League Espanyol 3 1
8 Conference League Real Madrid 3 1
18 Descenso Celta 0 1
19 Descenso Oviedo 0 1
20 Descenso Mallorca 0 1

-Onces iniciales probables.
MALLORCA: Leo Roman; Mateu Morey, Marash Kumbulla, Martin Valjent, Antonio Raillo, Johan Mojica; Takuma Asano, Antonio Sanchez, Sergi Darder, Pablo Torre, Mateo Joseph.
CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez, Yoel Lago, Marcos Alonso; Sergio Carreira, Fran Beltran, Ilaix Moriba, Oscar Mingueza; Iago Aspas, Ferran Jutgla, Pablo Duran.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
05/04/2025 LaLiga Mallorca 1-2 Celta
06/12/2024 LaLiga Celta 2-0 Mallorca
13/01/2024 LaLiga Mallorca 1-1 Celta
16/09/2023 LaLiga Celta 0-1 Mallorca
17/04/2023 LaLiga Celta 0-1 Mallorca

-Últimos Resultados del Mallorca.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
16/08/2025 LaLiga Mallorca 0-3 Barcelona
24/05/2025 LaLiga Rayo 0-0 Mallorca
18/05/2025 LaLiga Mallorca 1-2 Getafe
14/05/2025 LaLiga Real Madrid 2-1 Mallorca
10/05/2025 LaLiga Mallorca 2-1 Valladolid

-Últimos Resultados del Celta de Vigo.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
17/08/2025 LaLiga Celta 0-2 Getafe
24/05/2025 LaLiga Getafe 1-2 Celta
18/05/2025 LaLiga Celta 1-2 Rayo
13/05/2025 LaLiga Real Sociedad 0-1 Celta
10/05/2025 LaLiga Celta 3-2 Sevilla

Contador