Mallorca - Celta de Vigo, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 23 de agosto de 2025.

El Mallorca, situado en la última posición de la tabla se enfrenta en la jornada 2 de LaLiga EA Sports en el Estadi Mallorca Son Moix ante el Celta de Vigo este sábado a las 17:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 0 - 3 en su estadio contra el Barcelona, sin poder sumar más puntos a los 0 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Celta de Vigo ocupa el antepenúltimo lugar, llega tras la derrota por 0 - 2 cosechada en su estadio contra el Getafe, sin poder sumar más puntos a los 0 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Betis 4 2 2 Champions Barcelona 3 1 3 Champions Rayo 3 1 4 Champions Getafe 3 1 5 Champions Villarreal 3 1 6 Europa League Athletic Bilbao 3 1 7 Europa League Espanyol 3 1 8 Conference League Real Madrid 3 1 18 Descenso Celta 0 1 19 Descenso Oviedo 0 1 20 Descenso Mallorca 0 1

-Onces iniciales probables.

MALLORCA: Leo Roman; Mateu Morey, Marash Kumbulla, Martin Valjent, Antonio Raillo, Johan Mojica; Takuma Asano, Antonio Sanchez, Sergi Darder, Pablo Torre, Mateo Joseph.

CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez, Yoel Lago, Marcos Alonso; Sergio Carreira, Fran Beltran, Ilaix Moriba, Oscar Mingueza; Iago Aspas, Ferran Jutgla, Pablo Duran.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 05/04/2025 LaLiga Mallorca 1-2 Celta 06/12/2024 LaLiga Celta 2-0 Mallorca 13/01/2024 LaLiga Mallorca 1-1 Celta 16/09/2023 LaLiga Celta 0-1 Mallorca 17/04/2023 LaLiga Celta 0-1 Mallorca

-Últimos Resultados del Mallorca.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 16/08/2025 LaLiga Mallorca 0-3 Barcelona 24/05/2025 LaLiga Rayo 0-0 Mallorca 18/05/2025 LaLiga Mallorca 1-2 Getafe 14/05/2025 LaLiga Real Madrid 2-1 Mallorca 10/05/2025 LaLiga Mallorca 2-1 Valladolid

-Últimos Resultados del Celta de Vigo.