Mallorca - Celta de Vigo, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 23 de agosto de 2025.
El Mallorca, situado en la última posición de la tabla se enfrenta en la jornada 2 de LaLiga EA Sports en el Estadi Mallorca Son Moix ante el Celta de Vigo este sábado a las 17:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 0 - 3 en su estadio contra el Barcelona, sin poder sumar más puntos a los 0 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Celta de Vigo ocupa el antepenúltimo lugar, llega tras la derrota por 0 - 2 cosechada en su estadio contra el Getafe, sin poder sumar más puntos a los 0 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
MALLORCA: Leo Roman; Mateu Morey, Martin Valjent, Antonio Raillo, Johan Mojica; Antonio Sanchez, Omar Mascarell, Takuma Asano, Sergi Darder, Pablo Torre, Mateo Joseph.
CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Carlos Dominguez, Manu Fernandez, Marcos Alonso; Javi Rueda, Hugo Sotelo, Ilaix Moriba, Sergio Carreira; Iago Aspas, Ferran Jutgla, Pablo Duran.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|05/04/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 1-2
| Celta
|06/12/2024
| LaLiga
| Celta
| 2-0
| Mallorca
|13/01/2024
| LaLiga
| Mallorca
| 1-1
| Celta
|16/09/2023
| LaLiga
| Celta
| 0-1
| Mallorca
|17/04/2023
| LaLiga
| Celta
| 0-1
| Mallorca
-Últimos Resultados del Mallorca.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|16/08/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 0-3
| Barcelona
|24/05/2025
| LaLiga
| Rayo
| 0-0
| Mallorca
|18/05/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 1-2
| Getafe
|14/05/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-1
| Mallorca
|10/05/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 2-1
| Valladolid
-Últimos Resultados del Celta de Vigo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|17/08/2025
| LaLiga
| Celta
| 0-2
| Getafe
|24/05/2025
| LaLiga
| Getafe
| 1-2
| Celta
|18/05/2025
| LaLiga
| Celta
| 1-2
| Rayo
|13/05/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 0-1
| Celta
|10/05/2025
| LaLiga
| Celta
| 3-2
| Sevilla