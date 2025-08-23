Mallorca - Celta de Vigo, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Mallorca - Celta de Vigo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 2 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales confirmados: Mallorca - Celta de Vigo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 2 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2025)
Europa Press Deportes
Actualizado: sábado, 23 agosto 2025 16:31
@epdeportes

Madrid, 23 de agosto de 2025.

El Mallorca, situado en la última posición de la tabla se enfrenta en la jornada 2 de LaLiga EA Sports en el Estadi Mallorca Son Moix ante el Celta de Vigo este sábado a las 17:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 0 - 3 en su estadio contra el Barcelona, sin poder sumar más puntos a los 0 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Celta de Vigo ocupa el antepenúltimo lugar, llega tras la derrota por 0 - 2 cosechada en su estadio contra el Getafe, sin poder sumar más puntos a los 0 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
MALLORCA: Leo Roman; Mateu Morey, Martin Valjent, Antonio Raillo, Johan Mojica; Antonio Sanchez, Omar Mascarell, Takuma Asano, Sergi Darder, Pablo Torre, Mateo Joseph.
CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Carlos Dominguez, Manu Fernandez, Marcos Alonso; Javi Rueda, Hugo Sotelo, Ilaix Moriba, Sergio Carreira; Iago Aspas, Ferran Jutgla, Pablo Duran.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
05/04/2025 LaLiga Mallorca 1-2 Celta
06/12/2024 LaLiga Celta 2-0 Mallorca
13/01/2024 LaLiga Mallorca 1-1 Celta
16/09/2023 LaLiga Celta 0-1 Mallorca
17/04/2023 LaLiga Celta 0-1 Mallorca

-Últimos Resultados del Mallorca.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
16/08/2025 LaLiga Mallorca 0-3 Barcelona
24/05/2025 LaLiga Rayo 0-0 Mallorca
18/05/2025 LaLiga Mallorca 1-2 Getafe
14/05/2025 LaLiga Real Madrid 2-1 Mallorca
10/05/2025 LaLiga Mallorca 2-1 Valladolid

-Últimos Resultados del Celta de Vigo.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
17/08/2025 LaLiga Celta 0-2 Getafe
24/05/2025 LaLiga Getafe 1-2 Celta
18/05/2025 LaLiga Celta 1-2 Rayo
13/05/2025 LaLiga Real Sociedad 0-1 Celta
10/05/2025 LaLiga Celta 3-2 Sevilla

Contador