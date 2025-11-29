Mallorca - Osasuna, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Mallorca - Osasuna: resumen y estadísticas del partido de la jornada 14 de LaLiga EA Sports
Actualizado: sábado, 29 noviembre 2025 13:15

Madrid, 29 de noviembre de 2025.

El Mallorca, situado en la decimosexta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 14 de LaLiga EA Sports en el Estadi Mallorca Son Moix ante el Osasuna este sábado a las 14:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 1 contra el Villarreal, sin poder sumar más puntos a los 12 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Osasuna ocupa el decimoséptimo lugar, llega tras la derrota por 1 - 3 cosechada en su estadio contra el Real Sociedad, sin poder sumar más puntos a los 11 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
MALLORCA: Lucas Bergstroem; Pablo Maffeo, Martin Valjent, Antonio Raillo, Johan Mojica; Samu, Omar Mascarell, Mateo Joseph, Sergi Darder, Jan Virgili, Vedat Muriqi.
OSASUNA: Sergio Herrera; Flavien Boyomo, Jorge Herrando, Abel Bretones, Asier Osambela; Jon Moncayola, Lucas Torro, Aimar Oroz; Ruben Garcia, Ante Budimir, Victor Munoz.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
10/02/2025 LaLiga Mallorca 1-1 Osasuna
24/08/2024 LaLiga Osasuna 1-0 Mallorca
14/05/2024 LaLiga Osasuna 1-1 Mallorca
21/12/2023 LaLiga Mallorca 3-2 Osasuna
31/03/2023 LaLiga Mallorca 0-0 Osasuna

-Últimos Resultados del Mallorca.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
22/11/2025 LaLiga Villarreal 2-1 Mallorca
09/11/2025 LaLiga Mallorca 1-0 Getafe
02/11/2025 LaLiga Betis 3-0 Mallorca
26/10/2025 LaLiga Mallorca 1-1 Levante
18/10/2025 LaLiga Sevilla 1-3 Mallorca

-Últimos Resultados del Osasuna.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
22/11/2025 LaLiga Osasuna 1-3 Real Sociedad
08/11/2025 LaLiga Sevilla 1-0 Osasuna
03/11/2025 LaLiga Real Oviedo 0-0 Osasuna
26/10/2025 LaLiga Osasuna 2-3 Celta
18/10/2025 LaLiga Atlético 1-0 Osasuna

