Mallorca - Oviedo, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Mallorca - Oviedo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 38 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 23 de mayo de 2026.
###WidgetCompleto###
El Mallorca, situado en la penúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 38 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadi Mallorca Son Moix ante el Oviedo este sábado a las 21:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 0 contra el Levante, sin poder sumar más puntos a los 39 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Oviedo ocupa el último lugar, llega tras la derrota por 0 - 1 cosechada en su estadio contra el Alavés, sin poder sumar más puntos a los 29 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
MALLORCA: Leo Roman; Martin Valjent, Omar Mascarell, Pablo Maffeo, Toni Lato; Samu, Manu Morlanes, Sergi Darder; Takuma Asano, Vedat Muriqi, Pablo Torre.
OVIEDO: Horatiu Moldovan; Nacho Vidal, Eric Bailly, Dani Calvo, Rahim Alhassane; Ilyas Chaira, Alberto Reina, Santi Cazorla, Santiago Colombatto, Nicolas Fonseca, Alex Fores.
###WidgetComentarios###
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|05/12/2025
| LaLiga
| Real Oviedo
| 0-0
| Mallorca
-Últimos Resultados del Mallorca.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|17/05/2026
| LaLiga
| Levante
| 2-0
| Mallorca
|13/05/2026
| LaLiga
| Getafe
| 3-1
| Mallorca
|10/05/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 1-1
| Villarreal
|01/05/2026
| LaLiga
| Girona
| 0-1
| Mallorca
|25/04/2026
| LaLiga
| Alavés
| 2-1
| Mallorca
-Últimos Resultados del Oviedo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|17/05/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 0-1
| Alavés
|14/05/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-0
| Real Oviedo
|10/05/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 0-0
| Getafe
|03/05/2026
| LaLiga
| Betis
| 3-0
| Real Oviedo
|26/04/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-2
| Elche