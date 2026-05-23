Mallorca - Oviedo, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Mallorca - Oviedo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 38 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales confirmados: Mallorca - Oviedo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 38 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: sábado, 23 mayo 2026 20:18
Seguir en

Madrid, 23 de mayo de 2026.

###WidgetCompleto###

El Mallorca, situado en la penúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 38 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadi Mallorca Son Moix ante el Oviedo este sábado a las 21:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 0 contra el Levante, sin poder sumar más puntos a los 39 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Oviedo ocupa el último lugar, llega tras la derrota por 0 - 1 cosechada en su estadio contra el Alavés, sin poder sumar más puntos a los 29 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
MALLORCA: Leo Roman; Martin Valjent, Omar Mascarell, Pablo Maffeo, Toni Lato; Samu, Manu Morlanes, Sergi Darder; Takuma Asano, Vedat Muriqi, Pablo Torre.
OVIEDO: Horatiu Moldovan; Nacho Vidal, Eric Bailly, Dani Calvo, Rahim Alhassane; Ilyas Chaira, Alberto Reina, Santi Cazorla, Santiago Colombatto, Nicolas Fonseca, Alex Fores.

###WidgetComentarios###

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
05/12/2025 LaLiga Real Oviedo 0-0 Mallorca

-Últimos Resultados del Mallorca.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
17/05/2026 LaLiga Levante 2-0 Mallorca
13/05/2026 LaLiga Getafe 3-1 Mallorca
10/05/2026 LaLiga Mallorca 1-1 Villarreal
01/05/2026 LaLiga Girona 0-1 Mallorca
25/04/2026 LaLiga Alavés 2-1 Mallorca

-Últimos Resultados del Oviedo.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
17/05/2026 LaLiga Real Oviedo 0-1 Alavés
14/05/2026 LaLiga Real Madrid 2-0 Real Oviedo
10/05/2026 LaLiga Real Oviedo 0-0 Getafe
03/05/2026 LaLiga Betis 3-0 Real Oviedo
26/04/2026 LaLiga Real Oviedo 1-2 Elche

Contador

Contenido patrocinado