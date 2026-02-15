Mallorca - Real Betis, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Mallorca - Betis: resumen y estadísticas del partido de la jornada 24 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales probables: Mallorca - Betis: resumen y estadísticas del partido de la jornada 24 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: domingo, 15 febrero 2026 16:02
Seguir en

Madrid, 15 de febrero de 2026.

El Mallorca, situado en la decimosexta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 24 de LaLiga EA Sports en el Estadi Mallorca Son Moix ante el Betis este domingo a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 3 - 0 contra el Barcelona, sin poder sumar más puntos a los 24 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Betis ocupa el quinto lugar, llega tras la victoria de 0 - 1 cosechada contra el Atlético, añadiendo 3 puntos más a los 38 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Real Madrid 60 24
2 Champions Barcelona 58 23
3 Champions Atlético 45 23
4 Champions Villarreal 45 23
5 Europa League Betis 38 23
6 Conference League Espanyol 35 24
16 Permanencia Mallorca 24 23
18 Descenso Rayo 22 22
19 Descenso Levante 18 22
20 Descenso Real Oviedo 16 23

-Onces iniciales probables.
MALLORCA: Leo Roman; Pablo Maffeo, Martin Valjent, Johan Mojica, Antonio Raillo; Samu, Antonio Sanchez, Sergi Darder, Jan Virgili, Omar Mascarell, Vedat Muriqi.
REAL BETIS: Alvaro Valles; Aitor Ruibal, Diego Llorente, Natan, Rodrigo Riquelme; Marc Roca, Pablo Fornals, Alvaro Fidalgo; Antony, Cedric Bakambu, Abdessamad Ezzalzouli.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
02/11/2025 LaLiga Betis 3-0 Mallorca
25/01/2025 LaLiga Mallorca 0-1 Betis
23/09/2024 LaLiga Betis 1-2 Mallorca
27/01/2024 LaLiga Mallorca 0-1 Betis
04/11/2023 LaLiga Betis 2-0 Mallorca

-Últimos Resultados del Mallorca.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
07/02/2026 LaLiga Barcelona 3-0 Mallorca
02/02/2026 LaLiga Mallorca 4-1 Sevilla
25/01/2026 LaLiga Atlético 3-0 Mallorca
17/01/2026 LaLiga Mallorca 3-2 Athletic Bilbao
11/01/2026 LaLiga Rayo 2-1 Mallorca

-Últimos Resultados del Betis.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
08/02/2026 LaLiga Atlético 0-1 Betis
01/02/2026 LaLiga Betis 2-1 Valencia
25/01/2026 LaLiga Alavés 2-1 Betis
17/01/2026 LaLiga Betis 2-0 Villarreal
10/01/2026 LaLiga Real Oviedo 1-1 Betis

Contador

Contenido patrocinado