Mallorca - Real Betis, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Mallorca - Betis: resumen y estadísticas del partido de la jornada 24 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 15 de febrero de 2026.

El Mallorca, situado en la decimosexta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 24 de LaLiga EA Sports en el Estadi Mallorca Son Moix ante el Betis este domingo a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 3 - 0 contra el Barcelona, sin poder sumar más puntos a los 24 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Betis ocupa el quinto lugar, llega tras la victoria de 0 - 1 cosechada contra el Atlético, añadiendo 3 puntos más a los 38 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Real Madrid 60 24 2 Champions Barcelona 58 23 3 Champions Atlético 45 23 4 Champions Villarreal 45 23 5 Europa League Betis 38 23 6 Conference League Espanyol 35 24 16 Permanencia Mallorca 24 23 18 Descenso Rayo 22 22 19 Descenso Levante 18 22 20 Descenso Real Oviedo 16 23

-Onces iniciales probables.

MALLORCA: Leo Roman; Pablo Maffeo, Martin Valjent, Johan Mojica, Antonio Raillo; Samu, Antonio Sanchez, Sergi Darder, Jan Virgili, Omar Mascarell, Vedat Muriqi.

REAL BETIS: Alvaro Valles; Aitor Ruibal, Diego Llorente, Natan, Rodrigo Riquelme; Marc Roca, Pablo Fornals, Alvaro Fidalgo; Antony, Cedric Bakambu, Abdessamad Ezzalzouli.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 02/11/2025 LaLiga Betis 3-0 Mallorca 25/01/2025 LaLiga Mallorca 0-1 Betis 23/09/2024 LaLiga Betis 1-2 Mallorca 27/01/2024 LaLiga Mallorca 0-1 Betis 04/11/2023 LaLiga Betis 2-0 Mallorca

-Últimos Resultados del Mallorca.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 07/02/2026 LaLiga Barcelona 3-0 Mallorca 02/02/2026 LaLiga Mallorca 4-1 Sevilla 25/01/2026 LaLiga Atlético 3-0 Mallorca 17/01/2026 LaLiga Mallorca 3-2 Athletic Bilbao 11/01/2026 LaLiga Rayo 2-1 Mallorca

-Últimos Resultados del Betis.