Mallorca - Real Betis, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Mallorca - Betis: resumen y estadísticas del partido de la jornada 24 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 15 de febrero de 2026.

El Mallorca, situado en la decimoséptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 24 de LaLiga EA Sports en el Estadi Mallorca Son Moix ante el Betis este domingo a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 3 - 0 contra el Barcelona, sin poder sumar más puntos a los 24 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Betis ocupa el quinto lugar, llega tras la victoria de 0 - 1 cosechada contra el Atlético, añadiendo 3 puntos más a los 38 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

MALLORCA: Leo Roman; Pablo Maffeo, David Lopez, Johan Mojica, Martin Valjent; Samu, Mateo Joseph, Sergi Darder, Jan Virgili, Omar Mascarell, Vedat Muriqi.

REAL BETIS: Alvaro Valles; Aitor Ruibal, Natan, Diego Llorente, Ricardo Rodriguez; Marc Roca, Alvaro Fidalgo, Antony, Pablo Fornals, Abdessamad Ezzalzouli, Cedric Bakambu.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 02/11/2025 LaLiga Betis 3-0 Mallorca 25/01/2025 LaLiga Mallorca 0-1 Betis 23/09/2024 LaLiga Betis 1-2 Mallorca 27/01/2024 LaLiga Mallorca 0-1 Betis 04/11/2023 LaLiga Betis 2-0 Mallorca

-Últimos Resultados del Mallorca.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 07/02/2026 LaLiga Barcelona 3-0 Mallorca 02/02/2026 LaLiga Mallorca 4-1 Sevilla 25/01/2026 LaLiga Atlético 3-0 Mallorca 17/01/2026 LaLiga Mallorca 3-2 Athletic Bilbao 11/01/2026 LaLiga Rayo 2-1 Mallorca

-Últimos Resultados del Betis.