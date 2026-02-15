Mallorca - Real Betis, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Mallorca - Betis: resumen y estadísticas del partido de la jornada 24 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 15 de febrero de 2026.
###WidgetCompleto###
El Mallorca, situado en la decimoséptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 24 de LaLiga EA Sports en el Estadi Mallorca Son Moix ante el Betis este domingo a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 3 - 0 contra el Barcelona, sin poder sumar más puntos a los 24 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Betis ocupa el quinto lugar, llega tras la victoria de 0 - 1 cosechada contra el Atlético, añadiendo 3 puntos más a los 38 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
MALLORCA: Leo Roman; Pablo Maffeo, David Lopez, Johan Mojica, Martin Valjent; Samu, Mateo Joseph, Sergi Darder, Jan Virgili, Omar Mascarell, Vedat Muriqi.
REAL BETIS: Alvaro Valles; Aitor Ruibal, Natan, Diego Llorente, Ricardo Rodriguez; Marc Roca, Alvaro Fidalgo, Antony, Pablo Fornals, Abdessamad Ezzalzouli, Cedric Bakambu.
###WidgetComentarios###
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|02/11/2025
| LaLiga
| Betis
| 3-0
| Mallorca
|25/01/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 0-1
| Betis
|23/09/2024
| LaLiga
| Betis
| 1-2
| Mallorca
|27/01/2024
| LaLiga
| Mallorca
| 0-1
| Betis
|04/11/2023
| LaLiga
| Betis
| 2-0
| Mallorca
-Últimos Resultados del Mallorca.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|07/02/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 3-0
| Mallorca
|02/02/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 4-1
| Sevilla
|25/01/2026
| LaLiga
| Atlético
| 3-0
| Mallorca
|17/01/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 3-2
| Athletic Bilbao
|11/01/2026
| LaLiga
| Rayo
| 2-1
| Mallorca
-Últimos Resultados del Betis.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|08/02/2026
| LaLiga
| Atlético
| 0-1
| Betis
|01/02/2026
| LaLiga
| Betis
| 2-1
| Valencia
|25/01/2026
| LaLiga
| Alavés
| 2-1
| Betis
|17/01/2026
| LaLiga
| Betis
| 2-0
| Villarreal
|10/01/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-1
| Betis