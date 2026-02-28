Mallorca - Real Sociedad, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Mallorca - Real Sociedad: resumen y estadísticas del partido de la jornada 26 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales confirmados: Mallorca - Real Sociedad: resumen y estadísticas del partido de la jornada 26 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: sábado, 28 febrero 2026 17:50
Seguir en

Madrid, 28 de febrero de 2026.

El Mallorca, situado en la antepenúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 26 de LaLiga EA Sports en el Estadi Mallorca Son Moix ante el Real Sociedad este sábado a las 18:30 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 0 contra el Celta, sin poder sumar más puntos a los 24 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Real Sociedad ocupa el décimo lugar, llega tras el empate a 3 cosechado en su estadio contra el Real Oviedo, añadiendo 1 punto más a los 32 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
MALLORCA: Leo Roman; Pablo Maffeo, Martin Valjent, Johan Mojica, Antonio Raillo; Omar Mascarell, Samu, Sergi Darder; Mateo Joseph, Vedat Muriqi, Jan Virgili.
REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Igor Zubeldia, Duje Caleta-Car, Sergio Gomez; Goncalo Guedes, Jon Gorrotxategi, Benat Turrientes, Arsen Zakharyan; Mikel Oyarzabal, Carlos Soler.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
24/09/2025 LaLiga Real Sociedad 1-0 Mallorca
12/04/2025 LaLiga Real Sociedad 0-2 Mallorca
17/09/2024 LaLiga Mallorca 1-0 Real Sociedad
18/02/2024 LaLiga Mallorca 1-2 Real Sociedad
21/10/2023 LaLiga Real Sociedad 1-0 Mallorca

-Últimos Resultados del Mallorca.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
22/02/2026 LaLiga Celta 2-0 Mallorca
15/02/2026 LaLiga Mallorca 1-2 Betis
07/02/2026 LaLiga Barcelona 3-0 Mallorca
02/02/2026 LaLiga Mallorca 4-1 Sevilla
25/01/2026 LaLiga Atlético 3-0 Mallorca

-Últimos Resultados del Real Sociedad.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
21/02/2026 LaLiga Real Sociedad 3-3 Real Oviedo
14/02/2026 LaLiga Real Madrid 4-1 Real Sociedad
07/02/2026 LaLiga Real Sociedad 3-1 Elche
01/02/2026 LaLiga Athletic Bilbao 1-1 Real Sociedad
25/01/2026 LaLiga Real Sociedad 3-1 Celta

Contador

Contenido patrocinado