Mallorca - Villareal, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Mallorca - Villareal: resumen y estadísticas del partido de la jornada 35 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 10 de mayo de 2026.
El Mallorca, situado en la decimosexta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 35 de LaLiga EA Sports en el Estadi Mallorca Son Moix ante el Villareal este domingo a las 14:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 1 contra el Girona, añadiendo 3 puntos más a los 38 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Villareal ocupa el tercero lugar, llega tras la victoria por 5 - 1 cosechada en su estadio contra el Levante, añadiendo 3 puntos más a los 68 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 88
| 34
|2
| Champions
| Real Madrid
| 77
| 34
|3
| Champions
| Villarreal
| 68
| 34
|4
| Champions
| Atlético
| 63
| 35
|5
| Champions
| Betis
| 54
| 35
|6
| Europa League
| Celta
| 50
| 35
|7
| Conference League
| Getafe
| 44
| 34
|16
| Permanencia
| Mallorca
| 38
| 34
|18
| Descenso
| Alavés
| 37
| 35
|19
| Descenso
| Levante
| 36
| 35
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 28
| 34
-Onces iniciales probables.
MALLORCA: Leo Roman; Mateu Morey, Martin Valjent, Omar Mascarell, Johan Mojica; Samu, Sergi Darder, Antonio Sanchez, Pablo Torre; Vedat Muriqi, Justin-Noel Kalumba.
VILLAREAL: Arnau Tenas; Pau Navarro, Renato Veiga, Alfonso Pedraza, Alex Freeman; Nicolas Pepe, Santi Comesana, Alberto Moleiro, Daniel Parejo; Georges Mikautadze, Gerard Moreno.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|22/11/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 2-1
| Mallorca
|20/01/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 4-0
| Mallorca
|14/09/2024
| LaLiga
| Mallorca
| 1-2
| Villarreal
|20/01/2024
| LaLiga
| Villarreal
| 1-1
| Mallorca
|18/08/2023
| LaLiga
| Mallorca
| 0-1
| Villarreal
-Últimos Resultados del Mallorca.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|01/05/2026
| LaLiga
| Girona
| 0-1
| Mallorca
|25/04/2026
| LaLiga
| Alavés
| 2-1
| Mallorca
|21/04/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 1-1
| Valencia
|12/04/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 3-0
| Rayo
|04/04/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 2-1
| Real Madrid
-Últimos Resultados del Villareal.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|02/05/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 5-1
| Levante
|26/04/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 2-1
| Celta
|23/04/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-1
| Villarreal
|12/04/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-2
| Villarreal
|06/04/2026
| LaLiga
| Girona
| 1-0
| Villarreal