Mallorca - Villareal, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Mallorca - Villareal: resumen y estadísticas del partido de la jornada 35 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 10 de mayo de 2026.

El Mallorca, situado en la decimosexta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 35 de LaLiga EA Sports en el Estadi Mallorca Son Moix ante el Villareal este domingo a las 14:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 1 contra el Girona, añadiendo 3 puntos más a los 38 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Villareal ocupa el tercero lugar, llega tras la victoria por 5 - 1 cosechada en su estadio contra el Levante, añadiendo 3 puntos más a los 68 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 88 34 2 Champions Real Madrid 77 34 3 Champions Villarreal 68 34 4 Champions Atlético 63 35 5 Champions Betis 54 35 6 Europa League Celta 50 35 7 Conference League Getafe 44 34 16 Permanencia Mallorca 38 34 18 Descenso Alavés 37 35 19 Descenso Levante 36 35 20 Descenso Real Oviedo 28 34

-Onces iniciales probables.

MALLORCA: Leo Roman; Mateu Morey, Martin Valjent, Omar Mascarell, Johan Mojica; Samu, Sergi Darder, Antonio Sanchez, Pablo Torre; Vedat Muriqi, Justin-Noel Kalumba.

VILLAREAL: Arnau Tenas; Pau Navarro, Renato Veiga, Alfonso Pedraza, Alex Freeman; Nicolas Pepe, Santi Comesana, Alberto Moleiro, Daniel Parejo; Georges Mikautadze, Gerard Moreno.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 22/11/2025 LaLiga Villarreal 2-1 Mallorca 20/01/2025 LaLiga Villarreal 4-0 Mallorca 14/09/2024 LaLiga Mallorca 1-2 Villarreal 20/01/2024 LaLiga Villarreal 1-1 Mallorca 18/08/2023 LaLiga Mallorca 0-1 Villarreal

-Últimos Resultados del Mallorca.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 01/05/2026 LaLiga Girona 0-1 Mallorca 25/04/2026 LaLiga Alavés 2-1 Mallorca 21/04/2026 LaLiga Mallorca 1-1 Valencia 12/04/2026 LaLiga Mallorca 3-0 Rayo 04/04/2026 LaLiga Mallorca 2-1 Real Madrid

-Últimos Resultados del Villareal.