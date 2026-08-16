Marco Trungelliti - Daniil Medvedev, en directo hoy: sigue el partido de Cincinnati Open

Marco Trungelliti - Daniil Medvedev: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Cincinnati Open
Marco Trungelliti - Daniil Medvedev: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Cincinnati Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 16 agosto 2026 16:03
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Madrid, 16 de agosto de 2026.

El tenista argentino Marco Trungelliti(90) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Cincinnati Open al tenista Ruso Daniil Medvedev(6) este domingo no antes de las 17:00.

No hay partidos directos.

Últimos Resultados de Marco Trungelliti

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
14/08/2026 Cincinnati Open (Sesentaicuatroavos de final) Hamad Medjedovic 0-2 (5-7, 6-7) Marco Trungelliti
13/08/2026 Cincinnati Open, Qualification (Sin Definir) Marco Trungelliti 2-1 (4-6, 7-5, 6-3) Kei Nishikori
12/08/2026 Cincinnati Open, Qualification (Sin Definir) Marco Trungelliti 2-1 (4-6, 6-4, 7-6) Sebastian Ofner
01/08/2026 National Bank Open, Qualification (Dieciseisavos de final) Marco Trungelliti 1-2 (6-7, 6-3, 1-6) Nicolas Mejia
22/07/2026 Generali Open (Octavos de final) Marco Trungelliti 0-2 (4-6, 6-7) Yannick Hanfmann

Últimos Resultados de Daniil Medvedev

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
06/08/2026 National Bank Open (Treintaidosavos de final) Daniil Medvedev 0-2 (3-6, 6-7) Botic van de Zandschulp
03/07/2026 Wimbledon ATP (Dieciseisavos de final) Jan-Lennard Struff 3-0 (7-6, 7-6, 7-5) Daniil Medvedev
01/07/2026 Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final) Daniel Merida Aguilar 1-3 (6-3, 3-6, 5-7, 2-6) Daniil Medvedev
29/06/2026 Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final) Marin Cilic 0-3 (1-6, 2-6, 4-6) Daniil Medvedev
19/06/2026 Halle Open (Cuartos de final) Daniel Altmaier 2-1 (6-4, 6-7, 6-4) Daniil Medvedev

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