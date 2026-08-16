Marco Trungelliti - Daniil Medvedev, en directo hoy: sigue el partido de Cincinnati Open

Marco Trungelliti - Daniil Medvedev: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Cincinnati Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 16 de agosto de 2026.
El tenista argentino Marco Trungelliti(90) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Cincinnati Open al tenista Ruso Daniil Medvedev(6) este domingo no antes de las 17:00.
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Últimos Resultados de Marco Trungelliti
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|14/08/2026
| Cincinnati Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Hamad Medjedovic
| 0-2 (5-7, 6-7)
| Marco Trungelliti
|13/08/2026
| Cincinnati Open, Qualification (Sin Definir)
| Marco Trungelliti
| 2-1 (4-6, 7-5, 6-3)
| Kei Nishikori
|12/08/2026
| Cincinnati Open, Qualification (Sin Definir)
| Marco Trungelliti
| 2-1 (4-6, 6-4, 7-6)
| Sebastian Ofner
|01/08/2026
| National Bank Open, Qualification (Dieciseisavos de final)
| Marco Trungelliti
| 1-2 (6-7, 6-3, 1-6)
| Nicolas Mejia
|22/07/2026
| Generali Open (Octavos de final)
| Marco Trungelliti
| 0-2 (4-6, 6-7)
| Yannick Hanfmann
Últimos Resultados de Daniil Medvedev
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|06/08/2026
| National Bank Open (Treintaidosavos de final)
| Daniil Medvedev
| 0-2 (3-6, 6-7)
| Botic van de Zandschulp
|03/07/2026
| Wimbledon ATP (Dieciseisavos de final)
| Jan-Lennard Struff
| 3-0 (7-6, 7-6, 7-5)
| Daniil Medvedev
|01/07/2026
| Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final)
| Daniel Merida Aguilar
| 1-3 (6-3, 3-6, 5-7, 2-6)
| Daniil Medvedev
|29/06/2026
| Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Marin Cilic
| 0-3 (1-6, 2-6, 4-6)
| Daniil Medvedev
|19/06/2026
| Halle Open (Cuartos de final)
| Daniel Altmaier
| 2-1 (6-4, 6-7, 6-4)
| Daniil Medvedev