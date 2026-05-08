Maria Sakkari - Elena Rybakina, en directo hoy: sigue el partido de Internazionali BNL d'Italia

Maria Sakkari - Elena Rybakina: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Internazionali BNL d'Italia
Madrid, 8 de mayo de 2026.
La tenista griega Maria Sakkari(47) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Internazionali BNL d'Italia a la tenista kazaja Elena Rybakina(2) este viernes a las 17:30.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|03/07/2025
| Wimbledon WTA (Treintaidosavos de final)
| Maria Sakkari
| 0-2 (3-6, 1-6)
| Elena Rybakina
|30/12/2024
| United Cup, Group C (Round Robin)
| Maria Sakkari
| 0-2 (4-6, 3-6)
| Elena Rybakina
|27/03/2024
| Miami Open (Cuartos de final)
| Maria Sakkari
| 1-2 (5-7, 7-6, 4-6)
| Elena Rybakina
|01/11/2023
| WTA Finals, Bacalar Group (Round Robin)
| Elena Rybakina
| 2-1 (6-0, 6-7, 7-6)
| Maria Sakkari
-Últimos Resultados de Maria Sakkari.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|06/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Sesentaicuatroavos de final)
| Lilli Tagger
| 1-2 (7-5, 3-6, 0-6)
| Maria Sakkari
|24/04/2026
| Madrid Open (Treintaidosavos de final)
| Karolina Pliskova
| 2-0 (6-4, 7-6)
| Maria Sakkari
|01/04/2026
| Credit One Charleston Open (Dieciseisavos de final)
| Maria Sakkari
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Paula Badosa
|20/03/2026
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Maria Sakkari
| 0-2 (3-6, 3-6)
| Alycia Parks
|10/03/2026
| BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final)
| Maria Sakkari
| 0-2 (3-6, 2-6)
| Iga Swiatek
-Últimos Resultados de Elena Rybakina.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|27/04/2026
| Madrid Open (Octavos de final)
| Anastasia Potapova
| 2-0 (7-6, 6-4)
| Elena Rybakina
|26/04/2026
| Madrid Open (Dieciseisavos de final)
| Qinwen Zheng
| 1-2 (6-4, 4-6, 3-6)
| Elena Rybakina
|24/04/2026
| Madrid Open (Treintaidosavos de final)
| Gabriela Ruse
| 1-2 (6-4, 3-6, 5-7)
| Elena Rybakina
|19/04/2026
| Porsche Tennis Grand Prix (Final)
| Elena Rybakina
| 2-0 (7-5, 6-1)
| Karolina Muchova
|18/04/2026
| Porsche Tennis Grand Prix (Semifinal)
| Elena Rybakina
| 2-0 (7-5, 6-1)
| Mirra Andreeva