Maria Sakkari - Elena Rybakina, en directo hoy: sigue el partido de Internazionali BNL d'Italia

Maria Sakkari - Elena Rybakina: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Internazionali BNL d'Italia
Publicado: viernes, 8 mayo 2026 16:32
Madrid, 8 de mayo de 2026.

La tenista griega Maria Sakkari(47) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Internazionali BNL d'Italia a la tenista kazaja Elena Rybakina(2) este viernes a las 17:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
03/07/2025 Wimbledon WTA (Treintaidosavos de final) Maria Sakkari 0-2 (3-6, 1-6) Elena Rybakina
30/12/2024 United Cup, Group C (Round Robin) Maria Sakkari 0-2 (4-6, 3-6) Elena Rybakina
27/03/2024 Miami Open (Cuartos de final) Maria Sakkari 1-2 (5-7, 7-6, 4-6) Elena Rybakina
01/11/2023 WTA Finals, Bacalar Group (Round Robin) Elena Rybakina 2-1 (6-0, 6-7, 7-6) Maria Sakkari

-Últimos Resultados de Maria Sakkari.

06/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Sesentaicuatroavos de final) Lilli Tagger 1-2 (7-5, 3-6, 0-6) Maria Sakkari
24/04/2026 Madrid Open (Treintaidosavos de final) Karolina Pliskova 2-0 (6-4, 7-6) Maria Sakkari
01/04/2026 Credit One Charleston Open (Dieciseisavos de final) Maria Sakkari 0-2 (3-6, 4-6) Paula Badosa
20/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Maria Sakkari 0-2 (3-6, 3-6) Alycia Parks
10/03/2026 BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final) Maria Sakkari 0-2 (3-6, 2-6) Iga Swiatek

-Últimos Resultados de Elena Rybakina.

27/04/2026 Madrid Open (Octavos de final) Anastasia Potapova 2-0 (7-6, 6-4) Elena Rybakina
26/04/2026 Madrid Open (Dieciseisavos de final) Qinwen Zheng 1-2 (6-4, 4-6, 3-6) Elena Rybakina
24/04/2026 Madrid Open (Treintaidosavos de final) Gabriela Ruse 1-2 (6-4, 3-6, 5-7) Elena Rybakina
19/04/2026 Porsche Tennis Grand Prix (Final) Elena Rybakina 2-0 (7-5, 6-1) Karolina Muchova
18/04/2026 Porsche Tennis Grand Prix (Semifinal) Elena Rybakina 2-0 (7-5, 6-1) Mirra Andreeva

