Maria Sakkari - Marta Kostyuk, en directo hoy: sigue el partido de Wuhan Tennis Open

Maria Sakkari - Marta Kostyuk: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Wuhan Tennis Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 13 de octubre de 2026.
La tenista griega Maria Sakkari(35) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Wuhan Tennis Open a la tenista ucraniana Marta Kostyuk(10) este martes no antes de las 08:00.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|05/07/2023
| Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Maria Sakkari
| 1-2 (6-0, 5-7, 2-6)
| Marta Kostyuk
Últimos Resultados de Maria Sakkari
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|12/10/2026
| Wuhan Tennis Open (Treintaidosavos de final)
| Maria Sakkari
| 2-0 (6-4, 6-2)
| Donna Vekic
|05/10/2026
| China Open (Dieciseisavos de final)
| Maria Sakkari
| 0-2 (4-6, 5-7)
| Elina Svitolina
|03/10/2026
| China Open (Treintaidosavos de final)
| Maria Sakkari
| 2-0 (6-2, 6-2)
| Storm Hunter
|25/09/2026
| Singapore Open (Cuartos de final)
| Maria Sakkari
| 1-2 (1-6, 6-4, 2-6)
| Talia Gibson
|24/09/2026
| Singapore Open (Octavos de final)
| Maria Sakkari
| 2-0 (7-5, 6-1)
| Nao Hibino
Últimos Resultados de Marta Kostyuk
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|18/09/2026
| Guadalajara Open Akron (Cuartos de final)
| Marta Kostyuk
| 1-2 (6-4, 2-6, 5-7)
| Liudmila Samsonova
|17/09/2026
| Guadalajara Open Akron (Octavos de final)
| Marta Kostyuk
| 0-0 ()
| Taylor Townsend
|06/09/2026
| US Open WTA (Octavos de final)
| Marta Kostyuk
| 1-2 (5-7, 7-5, 4-6)
| Linda Noskova
|04/09/2026
| US Open WTA (Dieciseisavos de final)
| Marta Kostyuk
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Ekaterina Alexandrova
|02/09/2026
| US Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Marta Kostyuk
| 2-0 (6-1, 7-5)
| Sloane Stephens