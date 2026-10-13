Maria Sakkari - Marta Kostyuk, en directo hoy: sigue el partido de Wuhan Tennis Open

Maria Sakkari - Marta Kostyuk: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Wuhan Tennis Open
Maria Sakkari - Marta Kostyuk: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Wuhan Tennis Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: martes, 13 octubre 2026 7:01
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Madrid, 13 de octubre de 2026.

La tenista griega Maria Sakkari(35) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Wuhan Tennis Open a la tenista ucraniana Marta Kostyuk(10) este martes no antes de las 08:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
05/07/2023 Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final) Maria Sakkari 1-2 (6-0, 5-7, 2-6) Marta Kostyuk

Últimos Resultados de Maria Sakkari

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
12/10/2026 Wuhan Tennis Open (Treintaidosavos de final) Maria Sakkari 2-0 (6-4, 6-2) Donna Vekic
05/10/2026 China Open (Dieciseisavos de final) Maria Sakkari 0-2 (4-6, 5-7) Elina Svitolina
03/10/2026 China Open (Treintaidosavos de final) Maria Sakkari 2-0 (6-2, 6-2) Storm Hunter
25/09/2026 Singapore Open (Cuartos de final) Maria Sakkari 1-2 (1-6, 6-4, 2-6) Talia Gibson
24/09/2026 Singapore Open (Octavos de final) Maria Sakkari 2-0 (7-5, 6-1) Nao Hibino

Últimos Resultados de Marta Kostyuk

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
18/09/2026 Guadalajara Open Akron (Cuartos de final) Marta Kostyuk 1-2 (6-4, 2-6, 5-7) Liudmila Samsonova
17/09/2026 Guadalajara Open Akron (Octavos de final) Marta Kostyuk 0-0 () Taylor Townsend
06/09/2026 US Open WTA (Octavos de final) Marta Kostyuk 1-2 (5-7, 7-5, 4-6) Linda Noskova
04/09/2026 US Open WTA (Dieciseisavos de final) Marta Kostyuk 2-0 (6-3, 6-2) Ekaterina Alexandrova
02/09/2026 US Open WTA (Treintaidosavos de final) Marta Kostyuk 2-0 (6-1, 7-5) Sloane Stephens
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