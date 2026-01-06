Marie Bouzkova - Paula Badosa, en directo hoy: sigue el partido de Brisbane International

Marie Bouzkova - Paula Badosa: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Brisbane International - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 6 de enero de 2026.
La tenista Checa Marie Bouzkova(46) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Brisbane International a la tenista Española Paula Badosa(25) este martes a las 08:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|20/05/2025
| Internationaux de Strasbourg (Octavos de final)
| Paula Badosa
| 0-0 (3-3)
| Marie Bouzkova
|04/08/2024
| Mubadala Citi DC Open (Final)
| Marie Bouzkova
| 1-2 (1-6, 6-4, 4-6)
| Paula Badosa
-Últimos Resultados de Marie Bouzkova.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|04/01/2026
| Brisbane International (Treintaidosavos de final)
| Jaqueline Cristian
| 0-2 (4-6, 3-6)
| Marie Bouzkova
|18/10/2025
| Pan Pacific Open, Qualification (Sin
| Definir)
| Marie Bouzkova
| 1-2 (6-2, 6-7, 2-6)
| Kimberly Birrell
|16/10/2025
| Japan Women's Open (Octavos de final)
| Marie Bouzkova
| 1-2 (6-1, 2-6, 6-7)
| Viktorija Golubic
|14/10/2025
| Japan Women's Open (Dieciseisavos de final)
| Marie Bouzkova
| 2-0 (6-1, 6-1)
| Ena Shibahara
|07/10/2025
| Wuhan Tennis Open (Dieciseisavos de final)
| Marie Bouzkova
| 0-2 (1-6, 1-6)
| Iga Swiatek
-Últimos Resultados de Paula Badosa.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|28/09/2025
| China Open (Dieciseisavos de final)
| Karolina Muchova
| 0-0 (4-2)
| Paula Badosa
|26/09/2025
| China Open (Treintaidosavos de final)
| Antonia Ruzic
| 0-2 (3-6, 6-7)
| Paula Badosa
|17/09/2025
| Billie Jean King Cup Finals (Cuartos de final)
| Paula Badosa
| 1-2 (7-5, 2-6, 5-7)
| Elina Svitolina
|30/06/2025
| Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Paula Badosa
| 1-2 (2-6, 6-3, 4-6)
| Katie Boulter
|20/06/2025
| Grass Court Championships (Cuartos de final)
| Paula Badosa
| 0-1 (1-6, 0-0)
| Xinyu Wang