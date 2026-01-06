Marie Bouzkova - Paula Badosa, en directo hoy: sigue el partido de Brisbane International

Marie Bouzkova - Paula Badosa: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Brisbane International
Marie Bouzkova - Paula Badosa: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Brisbane International - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Publicado: martes, 6 enero 2026 7:00
La tenista Checa Marie Bouzkova(46) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Brisbane International a la tenista Española Paula Badosa(25) este martes a las 08:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
20/05/2025 Internationaux de Strasbourg (Octavos de final) Paula Badosa 0-0 (3-3) Marie Bouzkova
04/08/2024 Mubadala Citi DC Open (Final) Marie Bouzkova 1-2 (1-6, 6-4, 4-6) Paula Badosa

-Últimos Resultados de Marie Bouzkova.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
04/01/2026 Brisbane International (Treintaidosavos de final) Jaqueline Cristian 0-2 (4-6, 3-6) Marie Bouzkova
18/10/2025 Pan Pacific Open, Qualification (Sin Definir) Marie Bouzkova 1-2 (6-2, 6-7, 2-6) Kimberly Birrell
16/10/2025 Japan Women's Open (Octavos de final) Marie Bouzkova 1-2 (6-1, 2-6, 6-7) Viktorija Golubic
14/10/2025 Japan Women's Open (Dieciseisavos de final) Marie Bouzkova 2-0 (6-1, 6-1) Ena Shibahara
07/10/2025 Wuhan Tennis Open (Dieciseisavos de final) Marie Bouzkova 0-2 (1-6, 1-6) Iga Swiatek

-Últimos Resultados de Paula Badosa.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
28/09/2025 China Open (Dieciseisavos de final) Karolina Muchova 0-0 (4-2) Paula Badosa
26/09/2025 China Open (Treintaidosavos de final) Antonia Ruzic 0-2 (3-6, 6-7) Paula Badosa
17/09/2025 Billie Jean King Cup Finals (Cuartos de final) Paula Badosa 1-2 (7-5, 2-6, 5-7) Elina Svitolina
30/06/2025 Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final) Paula Badosa 1-2 (2-6, 6-3, 4-6) Katie Boulter
20/06/2025 Grass Court Championships (Cuartos de final) Paula Badosa 0-1 (1-6, 0-0) Xinyu Wang

