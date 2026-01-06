Marie Bouzkova - Paula Badosa, en directo hoy: sigue el partido de Brisbane International

Marie Bouzkova - Paula Badosa: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Brisbane International - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 6 de enero de 2026.

La tenista Checa Marie Bouzkova(46) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Brisbane International a la tenista Española Paula Badosa(25) este martes a las 08:00.

###WidgetTenis###

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 20/05/2025 Internationaux de Strasbourg (Octavos de final) Paula Badosa 0-0 (3-3) Marie Bouzkova 04/08/2024 Mubadala Citi DC Open (Final) Marie Bouzkova 1-2 (1-6, 6-4, 4-6) Paula Badosa

-Últimos Resultados de Marie Bouzkova.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 04/01/2026 Brisbane International (Treintaidosavos de final) Jaqueline Cristian 0-2 (4-6, 3-6) Marie Bouzkova 18/10/2025 Pan Pacific Open, Qualification (Sin Definir) Marie Bouzkova 1-2 (6-2, 6-7, 2-6) Kimberly Birrell 16/10/2025 Japan Women's Open (Octavos de final) Marie Bouzkova 1-2 (6-1, 2-6, 6-7) Viktorija Golubic 14/10/2025 Japan Women's Open (Dieciseisavos de final) Marie Bouzkova 2-0 (6-1, 6-1) Ena Shibahara 07/10/2025 Wuhan Tennis Open (Dieciseisavos de final) Marie Bouzkova 0-2 (1-6, 1-6) Iga Swiatek

-Últimos Resultados de Paula Badosa.