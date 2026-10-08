Martin Landaluce - Jan-Lennard Struff, en directo hoy: sigue el partido de Shanghai Rolex Masters

Martin Landaluce - Jan-Lennard Struff: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Shanghai Rolex Masters - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 8 de octubre de 2026.
El tenista español Martin Landaluce(73) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo Shanghai Rolex Masters al tenista alemán Jan-Lennard Struff(59) este jueves no antes de las 09:45.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|22/06/2026
| Mallorca Championships (Dieciseisavos de final)
| Jan-Lennard Struff
| 2-1 (6-3, 1-6, 7-5)
| Martin Landaluce
Últimos Resultados de Martin Landaluce
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|28/09/2026
| China Open, Qualification (Octavos de final)
| Martin Landaluce
| 1-2 (1-6, 7-6, 6-7)
| Marco Trungelliti
|20/09/2026
| Davis Cup Qualifiers (Final)
| Matias Soto
| 0-2 (2-6, 3-6)
| Martin Landaluce
|08/09/2026
| Seville (Dieciseisavos de final)
| Dusan Lajovic
| 2-0 (6-0, 6-4)
| Martin Landaluce
|31/08/2026
| US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Martin Landaluce
| 2-3 (6-4, 2-6, 6-4, 5-7, 3-6)
| Jacob Fearnley
|23/08/2026
| Winston-Salem Open (Treintaidosavos de final)
| Martin Landaluce
| 1-2 (4-6, 7-6, 1-6)
| Mattia Bellucci
Últimos Resultados de Jan-Lennard Struff
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|03/10/2026
| China Open (Octavos de final)
| Daniil Medvedev
| 2-0 (6-4, 6-3)
| Jan-Lennard Struff
|30/09/2026
| China Open (Dieciseisavos de final)
| Jan-Lennard Struff
| 2-0 (6-1, 6-4)
| Thiago Agustin Tirante
|03/09/2026
| US Open ATP (Treintaidosavos de final)
| Jan-Lennard Struff
| 2-3 (7-5, 5-7, 6-4, 2-6, 3-6)
| Francisco Cerundolo
|01/09/2026
| US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Camilo Ugo Carabelli
| 0-3 (4-6, 3-6, 3-6)
| Jan-Lennard Struff
|15/08/2026
| Cincinnati Open (Treintaidosavos de final)
| Jan-Lennard Struff
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Alejandro Tabilo