Martin Landaluce - Jan-Lennard Struff, en directo hoy: sigue el partido de Shanghai Rolex Masters

Martin Landaluce - Jan-Lennard Struff: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Shanghai Rolex Masters - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 8 de octubre de 2026.

El tenista español Martin Landaluce(73) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo Shanghai Rolex Masters al tenista alemán Jan-Lennard Struff(59) este jueves no antes de las 09:45.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 22/06/2026 Mallorca Championships (Dieciseisavos de final) Jan-Lennard Struff 2-1 (6-3, 1-6, 7-5) Martin Landaluce

Últimos Resultados de Martin Landaluce

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 28/09/2026 China Open, Qualification (Octavos de final) Martin Landaluce 1-2 (1-6, 7-6, 6-7) Marco Trungelliti 20/09/2026 Davis Cup Qualifiers (Final) Matias Soto 0-2 (2-6, 3-6) Martin Landaluce 08/09/2026 Seville (Dieciseisavos de final) Dusan Lajovic 2-0 (6-0, 6-4) Martin Landaluce 31/08/2026 US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Martin Landaluce 2-3 (6-4, 2-6, 6-4, 5-7, 3-6) Jacob Fearnley 23/08/2026 Winston-Salem Open (Treintaidosavos de final) Martin Landaluce 1-2 (4-6, 7-6, 1-6) Mattia Bellucci

Últimos Resultados de Jan-Lennard Struff