Martin Landaluce - Jiri Lehecka, en directo hoy: sigue el partido de Miami Open

Martin Landaluce - Jiri Lehecka: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Miami Open
Martin Landaluce - Jiri Lehecka: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Miami Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: miércoles, 25 marzo 2026 19:02
Madrid, 25 de marzo de 2026.

El tenista Español Martin Landaluce(151) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Miami Open al tenista Checo Jiri Lehecka(22) este miércoles a las 20:00.

###WidgetTenis###

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Martin Landaluce.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
24/03/2026 Miami Open (Octavos de final) Sebastian Korda 1-2 (6-2, 6-7, 4-6) Martin Landaluce
22/03/2026 Miami Open (Dieciseisavos de final) Martin Landaluce 2-0 (6-3, 7-6) Karen Khachanov
21/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Luciano Darderi 1-2 (3-6, 7-6, 4-6) Martin Landaluce
19/03/2026 Miami Open (Sesentaicuatroavos de final) Marcos Giron 0-2 (3-6, 6-7) Martin Landaluce
17/03/2026 Miami Open, Qualification (Sin Definir) Thiago Agustin Tirante 1-2 (6-3, 5-7, 4-6) Martin Landaluce

-Últimos Resultados de Jiri Lehecka.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
24/03/2026 Miami Open (Octavos de final) Jiri Lehecka 2-1 (6-4, 6-7, 6-2) Taylor Fritz
22/03/2026 Miami Open (Dieciseisavos de final) Ethan Quinn 0-2 (3-6, 6-7) Jiri Lehecka
21/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Moise Kouame 0-2 (2-6, 5-7) Jiri Lehecka
08/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Sebastian Baez 2-0 (6-4, 6-1) Jiri Lehecka
26/02/2026 Dubai Tennis Championships (Cuartos de final) Felix Auger-Aliassime 2-0 (6-3, 7-6) Jiri Lehecka

