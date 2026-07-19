Mayar Sherif - Paula Badosa, en directo hoy: sigue el partido de Iasi Open

Mayar Sherif - Paula Badosa: resumen y estadísticas del partido de Final de Iasi Open
Mayar Sherif - Paula Badosa: resumen y estadísticas del partido de Final de Iasi Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 19 julio 2026 15:31
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Madrid, 19 de julio de 2026.

La tenista Egipcia Mayar Sherif(97) se enfrenta en Final del torneo Iasi Open a la tenista española Paula Badosa(115) este domingo no antes de las 16:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
04/04/2023 Credit One Charleston Open (Treintaidosavos de final) Paula Badosa 2-0 (6-3, 6-1) Mayar Sherif

-Últimos Resultados de Mayar Sherif.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
18/07/2026 Iasi Open (Semifinal) Mayar Sherif 2-0 (6-3, 6-1) Oleksandra Oliynykova
17/07/2026 Iasi Open (Cuartos de final) Yulia Putintseva 1-2 (2-6, 6-3, 6-7) Mayar Sherif
16/07/2026 Iasi Open (Octavos de final) Mayar Sherif 2-0 (6-3, 7-6) Kaitlin Quevedo
14/07/2026 Iasi Open (Dieciseisavos de final) Mayar Sherif 2-0 (6-2, 6-0) Dalma Galfi
12/07/2026 Contrexeville (Final) Mayar Sherif 2-1 (3-6, 7-6, 7-5) Jeline Vandromme

-Últimos Resultados de Paula Badosa.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
18/07/2026 Iasi Open (Semifinal) Paula Badosa 2-1 (3-6, 7-5, 7-6) Tamara Zidansek
17/07/2026 Iasi Open (Cuartos de final) Panna Udvardy 0-2 (4-6, 6-7) Paula Badosa
16/07/2026 Iasi Open (Octavos de final) Alevtina Ibragimova 1-2 (6-7, 6-1, 4-6) Paula Badosa
14/07/2026 Iasi Open (Dieciseisavos de final) Paula Badosa 2-0 (6-3, 6-1) Anhelina Kalinina
11/07/2026 Bastad (Final) Simona Waltert 0-2 (5-7, 5-7) Paula Badosa

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