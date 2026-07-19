Mayar Sherif - Paula Badosa, en directo hoy: sigue el partido de Iasi Open

Mayar Sherif - Paula Badosa: resumen y estadísticas del partido de Final de Iasi Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 19 de julio de 2026.
La tenista Egipcia Mayar Sherif(97) se enfrenta en Final del torneo Iasi Open a la tenista española Paula Badosa(115) este domingo no antes de las 16:30.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|04/04/2023
| Credit One Charleston Open (Treintaidosavos de final)
| Paula Badosa
| 2-0 (6-3, 6-1)
| Mayar Sherif
-Últimos Resultados de Mayar Sherif.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|18/07/2026
| Iasi Open (Semifinal)
| Mayar Sherif
| 2-0 (6-3, 6-1)
| Oleksandra Oliynykova
|17/07/2026
| Iasi Open (Cuartos de final)
| Yulia Putintseva
| 1-2 (2-6, 6-3, 6-7)
| Mayar Sherif
|16/07/2026
| Iasi Open (Octavos de final)
| Mayar Sherif
| 2-0 (6-3, 7-6)
| Kaitlin Quevedo
|14/07/2026
| Iasi Open (Dieciseisavos de final)
| Mayar Sherif
| 2-0 (6-2, 6-0)
| Dalma Galfi
|12/07/2026
| Contrexeville (Final)
| Mayar Sherif
| 2-1 (3-6, 7-6, 7-5)
| Jeline Vandromme
-Últimos Resultados de Paula Badosa.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|18/07/2026
| Iasi Open (Semifinal)
| Paula Badosa
| 2-1 (3-6, 7-5, 7-6)
| Tamara Zidansek
|17/07/2026
| Iasi Open (Cuartos de final)
| Panna Udvardy
| 0-2 (4-6, 6-7)
| Paula Badosa
|16/07/2026
| Iasi Open (Octavos de final)
| Alevtina Ibragimova
| 1-2 (6-7, 6-1, 4-6)
| Paula Badosa
|14/07/2026
| Iasi Open (Dieciseisavos de final)
| Paula Badosa
| 2-0 (6-3, 6-1)
| Anhelina Kalinina
|11/07/2026
| Bastad (Final)
| Simona Waltert
| 0-2 (5-7, 5-7)
| Paula Badosa