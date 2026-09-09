Mirra Andreeva - Coco Gauff, en directo hoy: sigue el partido de US Open WTA

Mirra Andreeva - Coco Gauff: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de US Open WTA
Mirra Andreeva - Coco Gauff: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de US Open WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: miércoles, 9 septiembre 2026 18:01
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Madrid, 9 de septiembre de 2026.

La tenista rusa Mirra Andreeva(5) se enfrenta en Cuartos de final del torneo US Open WTA a la tenista estadounidense Coco Gauff(4) este miércoles no antes de las 19:00.

Últimos Resultados de Mirra Andreeva

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
07/09/2026 US Open WTA (Octavos de final) Mirra Andreeva 2-1 (5-7, 6-4, 6-3) Anastasia Potapova
05/09/2026 US Open WTA (Dieciseisavos de final) Mirra Andreeva 2-0 (6-2, 7-6) Nikola Bartunkova
03/09/2026 US Open WTA (Treintaidosavos de final) Mirra Andreeva 2-0 (6-0, 6-2) Eva Lys
01/09/2026 US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Mirra Andreeva 2-0 (6-2, 6-2) Janice Tjen
19/08/2026 Cincinnati Open (Octavos de final) Marta Kostyuk 2-1 (4-6, 6-0, 6-2) Mirra Andreeva

Últimos Resultados de Coco Gauff

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
08/09/2026 US Open WTA (Octavos de final) Iva Jovic 0-2 (1-6, 4-6) Coco Gauff
05/09/2026 US Open WTA (Dieciseisavos de final) Cristina Bucsa 0-2 (3-6, 4-6) Coco Gauff
04/09/2026 US Open WTA (Treintaidosavos de final) Paula Badosa 0-2 (4-6, 6-7) Coco Gauff
02/09/2026 US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Zeynep Sonmez 0-2 (3-6, 4-6) Coco Gauff
24/08/2026 Cincinnati Open (Final) Coco Gauff 2-0 (6-2, 6-4) Jessica Pegula

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