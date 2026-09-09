Mirra Andreeva - Coco Gauff, en directo hoy: sigue el partido de US Open WTA

Mirra Andreeva - Coco Gauff: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de US Open WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 9 de septiembre de 2026.
La tenista rusa Mirra Andreeva(5) se enfrenta en Cuartos de final del torneo US Open WTA a la tenista estadounidense Coco Gauff(4) este miércoles no antes de las 19:00.
Últimos Resultados de Mirra Andreeva
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|07/09/2026
| US Open WTA (Octavos de final)
| Mirra Andreeva
| 2-1 (5-7, 6-4, 6-3)
| Anastasia Potapova
|05/09/2026
| US Open WTA (Dieciseisavos de final)
| Mirra Andreeva
| 2-0 (6-2, 7-6)
| Nikola Bartunkova
|03/09/2026
| US Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Mirra Andreeva
| 2-0 (6-0, 6-2)
| Eva Lys
|01/09/2026
| US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Mirra Andreeva
| 2-0 (6-2, 6-2)
| Janice Tjen
|19/08/2026
| Cincinnati Open (Octavos de final)
| Marta Kostyuk
| 2-1 (4-6, 6-0, 6-2)
| Mirra Andreeva
Últimos Resultados de Coco Gauff
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|08/09/2026
| US Open WTA (Octavos de final)
| Iva Jovic
| 0-2 (1-6, 4-6)
| Coco Gauff
|05/09/2026
| US Open WTA (Dieciseisavos de final)
| Cristina Bucsa
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Coco Gauff
|04/09/2026
| US Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Paula Badosa
| 0-2 (4-6, 6-7)
| Coco Gauff
|02/09/2026
| US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Zeynep Sonmez
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Coco Gauff
|24/08/2026
| Cincinnati Open (Final)
| Coco Gauff
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Jessica Pegula