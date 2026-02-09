Mirra Andreeva - Magda Linette, en directo hoy: sigue el partido de Qatar Total Open

Mirra Andreeva - Magda Linette: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Qatar Total Open
Mirra Andreeva - Magda Linette: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Qatar Total Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: lunes, 9 febrero 2026 17:01
Seguir en

Madrid, 9 de febrero de 2026.

La tenista Rusa Mirra Andreeva(7) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Qatar Total Open a la tenista Polaca Magda Linette(47) este lunes a las 18:00.

###WidgetTenis###

-Últimos Resultados de Mirra Andreeva.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
25/01/2026 Australian Open WTA (Octavos de final) Elina Svitolina 2-0 (6-2, 6-4) Mirra Andreeva
23/01/2026 Australian Open WTA (Dieciseisavos de final) Gabriela Ruse 0-2 (3-6, 4-6) Mirra Andreeva
21/01/2026 Australian Open WTA (Treintaidosavos de final) Maria Sakkari 0-2 (0-6, 4-6) Mirra Andreeva
19/01/2026 Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Donna Vekic 1-2 (6-4, 3-6, 0-6) Mirra Andreeva
17/01/2026 Adelaide International (Final) Mirra Andreeva 2-0 (6-3, 6-1) Victoria Mboko

-Últimos Resultados de Magda Linette.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
08/02/2026 Qatar Total Open (Treintaidosavos de final) Sonay Kartal 1-2 (4-6, 6-3, 3-6) Magda Linette
23/01/2026 Australian Open WTA (Dieciseisavos de final) Karolina Muchova 2-0 (6-1, 6-1) Magda Linette
21/01/2026 Australian Open WTA (Treintaidosavos de final) Ann Li 0-2 (3-6, 3-6) Magda Linette
19/01/2026 Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Magda Linette 2-1 (3-6, 6-3, 6-3) Emma Navarro
15/01/2026 Hobart International (Cuartos de final) Iva Jovic 2-1 (6-3, 6-7, 6-2) Magda Linette

Contador

Contenido patrocinado