Mirra Andreeva - Magda Linette, en directo hoy: sigue el partido de Qatar Total Open

Mirra Andreeva - Magda Linette: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Qatar Total Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 9 de febrero de 2026.
La tenista Rusa Mirra Andreeva(7) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Qatar Total Open a la tenista Polaca Magda Linette(47) este lunes a las 18:00.
-Últimos Resultados de Mirra Andreeva.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|25/01/2026
| Australian Open WTA (Octavos de final)
| Elina Svitolina
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Mirra Andreeva
|23/01/2026
| Australian Open WTA (Dieciseisavos de final)
| Gabriela Ruse
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Mirra Andreeva
|21/01/2026
| Australian Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Maria Sakkari
| 0-2 (0-6, 4-6)
| Mirra Andreeva
|19/01/2026
| Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Donna Vekic
| 1-2 (6-4, 3-6, 0-6)
| Mirra Andreeva
|17/01/2026
| Adelaide International (Final)
| Mirra Andreeva
| 2-0 (6-3, 6-1)
| Victoria Mboko
-Últimos Resultados de Magda Linette.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|08/02/2026
| Qatar Total Open (Treintaidosavos de final)
| Sonay Kartal
| 1-2 (4-6, 6-3, 3-6)
| Magda Linette
|23/01/2026
| Australian Open WTA (Dieciseisavos de final)
| Karolina Muchova
| 2-0 (6-1, 6-1)
| Magda Linette
|21/01/2026
| Australian Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Ann Li
| 0-2 (3-6, 3-6)
| Magda Linette
|19/01/2026
| Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Magda Linette
| 2-1 (3-6, 6-3, 6-3)
| Emma Navarro
|15/01/2026
| Hobart International (Cuartos de final)
| Iva Jovic
| 2-1 (6-3, 6-7, 6-2)
| Magda Linette