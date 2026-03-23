Mirra Andreeva - Victoria Mboko, en directo hoy: sigue el partido de Miami Open

Mirra Andreeva - Victoria Mboko: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Miami Open
Publicado: lunes, 23 marzo 2026 16:31
Madrid, 23 de marzo de 2026.

La tenista Rusa Mirra Andreeva(10) se enfrenta en Octavos de final del torneo Miami Open a la tenista Canadiense Victoria Mboko(9) este lunes a las 17:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
11/02/2026 Qatar Total Open (Octavos de final) Mirra Andreeva 1-2 (3-6, 6-3, 6-7) Victoria Mboko
17/01/2026 Adelaide International (Final) Mirra Andreeva 2-0 (6-3, 6-1) Victoria Mboko

-Últimos Resultados de Mirra Andreeva.

21/03/2026 Miami Open (Dieciseisavos de final) Mirra Andreeva 2-0 (7-6, 6-2) Marie Bouzkova
20/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Mirra Andreeva 2-1 (6-1, 6-7, 6-1) McCartney Kessler
09/03/2026 BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final) Mirra Andreeva 1-2 (6-4, 6-7, 3-6) Katerina Siniakova
08/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Mirra Andreeva 2-0 (6-0, 6-0) Solana Sierra
19/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Cuartos de final) Mirra Andreeva 1-2 (6-2, 5-7, 6-7) Amanda Anisimova

-Últimos Resultados de Victoria Mboko.

21/03/2026 Miami Open (Dieciseisavos de final) Anastasia Zakharova 0-2 (1-6, 5-7) Victoria Mboko
20/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Anna Blinkova 0-2 (2-6, 0-6) Victoria Mboko
12/03/2026 BNP Paribas Open (Cuartos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (7-6, 6-4) Victoria Mboko
11/03/2026 BNP Paribas Open (Octavos de final) Victoria Mboko 2-0 (6-4, 6-1) Amanda Anisimova
09/03/2026 BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final) Victoria Mboko 2-0 (6-4, 6-1) Anna Kalinskaya

