Mirra Andreeva - Victoria Mboko, en directo hoy: sigue el partido de Miami Open

Mirra Andreeva - Victoria Mboko: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Miami Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 23 de marzo de 2026.
La tenista Rusa Mirra Andreeva(10) se enfrenta en Octavos de final del torneo Miami Open a la tenista Canadiense Victoria Mboko(9) este lunes a las 17:30.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|11/02/2026
| Qatar Total Open (Octavos de final)
| Mirra Andreeva
| 1-2 (3-6, 6-3, 6-7)
| Victoria Mboko
|17/01/2026
| Adelaide International (Final)
| Mirra Andreeva
| 2-0 (6-3, 6-1)
| Victoria Mboko
-Últimos Resultados de Mirra Andreeva.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|21/03/2026
| Miami Open (Dieciseisavos de final)
| Mirra Andreeva
| 2-0 (7-6, 6-2)
| Marie Bouzkova
|20/03/2026
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Mirra Andreeva
| 2-1 (6-1, 6-7, 6-1)
| McCartney Kessler
|09/03/2026
| BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final)
| Mirra Andreeva
| 1-2 (6-4, 6-7, 3-6)
| Katerina Siniakova
|08/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Mirra Andreeva
| 2-0 (6-0, 6-0)
| Solana Sierra
|19/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Cuartos de final)
| Mirra Andreeva
| 1-2 (6-2, 5-7, 6-7)
| Amanda Anisimova
-Últimos Resultados de Victoria Mboko.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|21/03/2026
| Miami Open (Dieciseisavos de final)
| Anastasia Zakharova
| 0-2 (1-6, 5-7)
| Victoria Mboko
|20/03/2026
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Anna Blinkova
| 0-2 (2-6, 0-6)
| Victoria Mboko
|12/03/2026
| BNP Paribas Open (Cuartos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (7-6, 6-4)
| Victoria Mboko
|11/03/2026
| BNP Paribas Open (Octavos de final)
| Victoria Mboko
| 2-0 (6-4, 6-1)
| Amanda Anisimova
|09/03/2026
| BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final)
| Victoria Mboko
| 2-0 (6-4, 6-1)
| Anna Kalinskaya