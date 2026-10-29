Nikoloz Basilashvili - Carlos Alcaraz, en directo hoy: sigue el partido de Erste Bank Open

Nikoloz Basilashvili - Carlos Alcaraz: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Erste Bank Open
Nikoloz Basilashvili - Carlos Alcaraz: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Erste Bank Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: jueves, 29 octubre 2026 14:02
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Madrid, 29 de octubre de 2026.

El tenista georgiano Nikoloz Basilashvili(95) se enfrenta en Octavos de final del torneo Erste Bank Open al tenista español Carlos Alcaraz(3) este jueves no antes de las 15:00.

No hay partidos directos entre ambos jugadores.

Últimos Resultados de Nikoloz Basilashvili

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
28/10/2026 Erste Bank Open (Dieciseisavos de final) Jurij Rodionov 0-2 (6-7, 1-6) Nikoloz Basilashvili
25/10/2026 Almaty Open (Final) Daniil Medvedev 2-1 (6-7, 6-1, 6-3) Nikoloz Basilashvili
24/10/2026 Almaty Open (Semifinal) Nikoloz Basilashvili 2-1 (6-4, 6-7, 6-3) Stefanos Tsitsipas
23/10/2026 Almaty Open (Cuartos de final) Nikoloz Basilashvili 2-0 (6-3, 6-1) Adrian Mannarino
21/10/2026 Almaty Open (Octavos de final) Facundo Acosta 0-2 (2-6, 4-6) Nikoloz Basilashvili

Últimos Resultados de Carlos Alcaraz

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
27/10/2026 Erste Bank Open (Dieciseisavos de final) Karen Khachanov 0-2 (4-6, 6-7) Carlos Alcaraz
12/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Dieciseisavos de final) Zizou Bergs 2-0 (7-5, 7-6) Carlos Alcaraz
10/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final) Juan Manuel Cerundolo 0-2 (3-6, 3-6) Carlos Alcaraz
06/10/2026 Japan Open Tennis Championships (Final) Carlos Alcaraz 2-0 (7-6, 6-4) Jiri Lehecka
05/10/2026 Japan Open Tennis Championships (Semifinal) Carlos Alcaraz 2-1 (5-7, 6-3, 6-1) Jaume Munar
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