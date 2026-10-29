Nikoloz Basilashvili - Carlos Alcaraz, en directo hoy: sigue el partido de Erste Bank Open

Nikoloz Basilashvili - Carlos Alcaraz: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Erste Bank Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 29 de octubre de 2026.

El tenista georgiano Nikoloz Basilashvili(95) se enfrenta en Octavos de final del torneo Erste Bank Open al tenista español Carlos Alcaraz(3) este jueves no antes de las 15:00.

No hay partidos directos entre ambos jugadores.

Últimos Resultados de Nikoloz Basilashvili

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 28/10/2026 Erste Bank Open (Dieciseisavos de final) Jurij Rodionov 0-2 (6-7, 1-6) Nikoloz Basilashvili 25/10/2026 Almaty Open (Final) Daniil Medvedev 2-1 (6-7, 6-1, 6-3) Nikoloz Basilashvili 24/10/2026 Almaty Open (Semifinal) Nikoloz Basilashvili 2-1 (6-4, 6-7, 6-3) Stefanos Tsitsipas 23/10/2026 Almaty Open (Cuartos de final) Nikoloz Basilashvili 2-0 (6-3, 6-1) Adrian Mannarino 21/10/2026 Almaty Open (Octavos de final) Facundo Acosta 0-2 (2-6, 4-6) Nikoloz Basilashvili

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