Nikoloz Basilashvili - Carlos Alcaraz, en directo hoy: sigue el partido de Erste Bank Open

Nikoloz Basilashvili - Carlos Alcaraz: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Erste Bank Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 29 de octubre de 2026.
El tenista georgiano Nikoloz Basilashvili(95) se enfrenta en Octavos de final del torneo Erste Bank Open al tenista español Carlos Alcaraz(3) este jueves no antes de las 15:00.
No hay partidos directos entre ambos jugadores.
Últimos Resultados de Nikoloz Basilashvili
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|28/10/2026
| Erste Bank Open (Dieciseisavos de final)
| Jurij Rodionov
| 0-2 (6-7, 1-6)
| Nikoloz Basilashvili
|25/10/2026
| Almaty Open (Final)
| Daniil Medvedev
| 2-1 (6-7, 6-1, 6-3)
| Nikoloz Basilashvili
|24/10/2026
| Almaty Open (Semifinal)
| Nikoloz Basilashvili
| 2-1 (6-4, 6-7, 6-3)
| Stefanos Tsitsipas
|23/10/2026
| Almaty Open (Cuartos de final)
| Nikoloz Basilashvili
| 2-0 (6-3, 6-1)
| Adrian Mannarino
|21/10/2026
| Almaty Open (Octavos de final)
| Facundo Acosta
| 0-2 (2-6, 4-6)
| Nikoloz Basilashvili
Últimos Resultados de Carlos Alcaraz
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|27/10/2026
| Erste Bank Open (Dieciseisavos de final)
| Karen Khachanov
| 0-2 (4-6, 6-7)
| Carlos Alcaraz
|12/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Dieciseisavos de final)
| Zizou Bergs
| 2-0 (7-5, 7-6)
| Carlos Alcaraz
|10/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final)
| Juan Manuel Cerundolo
| 0-2 (3-6, 3-6)
| Carlos Alcaraz
|06/10/2026
| Japan Open Tennis Championships (Final)
| Carlos Alcaraz
| 2-0 (7-6, 6-4)
| Jiri Lehecka
|05/10/2026
| Japan Open Tennis Championships (Semifinal)
| Carlos Alcaraz
| 2-1 (5-7, 6-3, 6-1)
| Jaume Munar