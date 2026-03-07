Novak Djokovic - Kamil Majchrzak, en directo hoy: sigue el partido de BNP Paribas Open

Novak Djokovic - Kamil Majchrzak: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de BNP Paribas Open
Novak Djokovic - Kamil Majchrzak: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de BNP Paribas Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: sábado, 7 marzo 2026 21:02
Madrid, 7 de marzo de 2026.

El tenista Serbio Novak Djokovic(3) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo BNP Paribas Open al tenista Polaco Kamil Majchrzak(57) este sábado a las 22:00.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Novak Djokovic.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
01/02/2026 Australian Open ATP (Final) Carlos Alcaraz 3-1 (2-6, 6-2, 6-3, 7-5) Novak Djokovic
30/01/2026 Australian Open ATP (Semifinal) Novak Djokovic 3-2 (3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4) Jannik Sinner
28/01/2026 Australian Open ATP (Cuartos de final) Lorenzo Musetti 2-0 (6-4, 6-3, 1-3) Novak Djokovic
26/01/2026 Australian Open ATP (Octavos de final) Jakub Mensik 0-0 () Novak Djokovic
24/01/2026 Australian Open ATP (Dieciseisavos de final) Botic van de Zandschulp 0-3 (3-6, 4-6, 6-7) Novak Djokovic

-Últimos Resultados de Kamil Majchrzak.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
05/03/2026 BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final) Kamil Majchrzak 2-1 (6-3, 1-6, 7-5) Giovanni Mpetshi Perricard
24/02/2026 Dubai Tennis Championships (Dieciseisavos de final) Alexei Popyrin 2-1 (3-6, 6-3, 7-5) Kamil Majchrzak
16/02/2026 Qatar Open (Dieciseisavos de final) Arthur Fils 2-1 (6-7, 6-3, 6-4) Kamil Majchrzak
21/01/2026 Australian Open ATP (Treintaidosavos de final) Kamil Majchrzak 0-3 (3-6, 4-6, 6-7) Fabian Marozsan
19/01/2026 Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Kamil Majchrzak 3-1 (7-6, 7-5, 3-6, 7-6) Jacob Fearnley

