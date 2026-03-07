Novak Djokovic - Kamil Majchrzak, en directo hoy: sigue el partido de BNP Paribas Open

Novak Djokovic - Kamil Majchrzak: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de BNP Paribas Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 7 de marzo de 2026.
El tenista Serbio Novak Djokovic(3) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo BNP Paribas Open al tenista Polaco Kamil Majchrzak(57) este sábado a las 22:00.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Novak Djokovic.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|01/02/2026
| Australian Open ATP (Final)
| Carlos Alcaraz
| 3-1 (2-6, 6-2, 6-3, 7-5)
| Novak Djokovic
|30/01/2026
| Australian Open ATP (Semifinal)
| Novak Djokovic
| 3-2 (3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4)
| Jannik Sinner
|28/01/2026
| Australian Open ATP (Cuartos de final)
| Lorenzo Musetti
| 2-0 (6-4, 6-3, 1-3)
| Novak Djokovic
|26/01/2026
| Australian Open ATP (Octavos de final)
| Jakub Mensik
| 0-0 ()
| Novak Djokovic
|24/01/2026
| Australian Open ATP (Dieciseisavos de final)
| Botic van de Zandschulp
| 0-3 (3-6, 4-6, 6-7)
| Novak Djokovic
-Últimos Resultados de Kamil Majchrzak.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|05/03/2026
| BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Kamil Majchrzak
| 2-1 (6-3, 1-6, 7-5)
| Giovanni Mpetshi Perricard
|24/02/2026
| Dubai Tennis Championships (Dieciseisavos de final)
| Alexei Popyrin
| 2-1 (3-6, 6-3, 7-5)
| Kamil Majchrzak
|16/02/2026
| Qatar Open (Dieciseisavos de final)
| Arthur Fils
| 2-1 (6-7, 6-3, 6-4)
| Kamil Majchrzak
|21/01/2026
| Australian Open ATP (Treintaidosavos de final)
| Kamil Majchrzak
| 0-3 (3-6, 4-6, 6-7)
| Fabian Marozsan
|19/01/2026
| Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Kamil Majchrzak
| 3-1 (7-6, 7-5, 3-6, 7-6)
| Jacob Fearnley