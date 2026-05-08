Nuno Borges - Rafael Jodar, en directo hoy: sigue el partido de Internazionali BNL d'Italia

Nuno Borges - Rafael Jodar: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Internazionali BNL d'Italia
Nuno Borges - Rafael Jodar: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Internazionali BNL d'Italia - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: viernes, 8 mayo 2026 10:00
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Madrid, 8 de mayo de 2026.

El tenista portugués Nuno Borges(52) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Internazionali BNL d'Italia al tenista español Rafael Jodar(34) este viernes a las 11:00.

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-Últimos Resultados de Nuno Borges.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
06/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Sesentaicuatroavos de final) Jesper de Jong 0-2 (3-6, 0-6) Nuno Borges
01/05/2026 Cagliari (Cuartos de final) Matteo Arnaldi 2-1 (6-3, 6-7, 7-6) Nuno Borges
30/04/2026 Cagliari (Octavos de final) Cristian Garin 1-2 (4-6, 6-3, 6-7) Nuno Borges
23/04/2026 Madrid Open (Sesentaicuatroavos de final) Nuno Borges 0-2 (3-6, 4-6) Mariano Navone
17/04/2026 Barcelona Open (Cuartos de final) Hamad Medjedovic 2-0 (7-6, 6-2) Nuno Borges

-Últimos Resultados de Rafael Jodar.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
29/04/2026 Madrid Open (Cuartos de final) Jannik Sinner 2-0 (6-2, 7-6) Rafael Jodar
28/04/2026 Madrid Open (Octavos de final) Vit Kopriva 0-2 (5-7, 0-6) Rafael Jodar
26/04/2026 Madrid Open (Dieciseisavos de final) Joao Fonseca 1-2 (6-7, 6-4, 1-6) Rafael Jodar
24/04/2026 Madrid Open (Treintaidosavos de final) Rafael Jodar 2-0 (6-3, 6-1) Alex de Minaur
22/04/2026 Madrid Open (Sesentaicuatroavos de final) Rafael Jodar 2-1 (2-6, 7-5, 6-4) Jesper de Jong

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