Nuno Borges - Rafael Jodar, en directo hoy: sigue el partido de Internazionali BNL d'Italia

Nuno Borges - Rafael Jodar: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Internazionali BNL d'Italia - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 8 de mayo de 2026.

El tenista portugués Nuno Borges(52) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Internazionali BNL d'Italia al tenista español Rafael Jodar(34) este viernes a las 11:00.

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-Últimos Resultados de Nuno Borges.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 06/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Sesentaicuatroavos de final) Jesper de Jong 0-2 (3-6, 0-6) Nuno Borges 01/05/2026 Cagliari (Cuartos de final) Matteo Arnaldi 2-1 (6-3, 6-7, 7-6) Nuno Borges 30/04/2026 Cagliari (Octavos de final) Cristian Garin 1-2 (4-6, 6-3, 6-7) Nuno Borges 23/04/2026 Madrid Open (Sesentaicuatroavos de final) Nuno Borges 0-2 (3-6, 4-6) Mariano Navone 17/04/2026 Barcelona Open (Cuartos de final) Hamad Medjedovic 2-0 (7-6, 6-2) Nuno Borges

-Últimos Resultados de Rafael Jodar.