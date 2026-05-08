Nuno Borges - Rafael Jodar, en directo hoy: sigue el partido de Internazionali BNL d'Italia

Nuno Borges - Rafael Jodar: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Internazionali BNL d'Italia - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 8 de mayo de 2026.
El tenista portugués Nuno Borges(52) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Internazionali BNL d'Italia al tenista español Rafael Jodar(34) este viernes a las 11:00.
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-Últimos Resultados de Nuno Borges.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|06/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Sesentaicuatroavos de final)
| Jesper de Jong
| 0-2 (3-6, 0-6)
| Nuno Borges
|01/05/2026
| Cagliari (Cuartos de final)
| Matteo Arnaldi
| 2-1 (6-3, 6-7, 7-6)
| Nuno Borges
|30/04/2026
| Cagliari (Octavos de final)
| Cristian Garin
| 1-2 (4-6, 6-3, 6-7)
| Nuno Borges
|23/04/2026
| Madrid Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Nuno Borges
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Mariano Navone
|17/04/2026
| Barcelona Open (Cuartos de final)
| Hamad Medjedovic
| 2-0 (7-6, 6-2)
| Nuno Borges
-Últimos Resultados de Rafael Jodar.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|29/04/2026
| Madrid Open (Cuartos de final)
| Jannik Sinner
| 2-0 (6-2, 7-6)
| Rafael Jodar
|28/04/2026
| Madrid Open (Octavos de final)
| Vit Kopriva
| 0-2 (5-7, 0-6)
| Rafael Jodar
|26/04/2026
| Madrid Open (Dieciseisavos de final)
| Joao Fonseca
| 1-2 (6-7, 6-4, 1-6)
| Rafael Jodar
|24/04/2026
| Madrid Open (Treintaidosavos de final)
| Rafael Jodar
| 2-0 (6-3, 6-1)
| Alex de Minaur
|22/04/2026
| Madrid Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Rafael Jodar
| 2-1 (2-6, 7-5, 6-4)
| Jesper de Jong