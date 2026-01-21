Oksana Selekhmeteva - Paula Badosa, en directo hoy: sigue el partido de Australian Open WTA

Oksana Selekhmeteva - Paula Badosa: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Australian Open WTA
Oksana Selekhmeteva - Paula Badosa: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Australian Open WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: miércoles, 21 enero 2026 0:01
Seguir en

Madrid, 21 de enero de 2026.

La tenista Rusa Oksana Selekhmeteva(101) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Australian Open WTA a la tenista Española Paula Badosa(26) este miércoles a las 01:00.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Oksana Selekhmeteva.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
19/01/2026 Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Oksana Selekhmeteva 2-1 (6-3, 3-6, 6-0) Ella Seidel
14/01/2026 Hobart International (Dieciseisavos de final) Oksana Selekhmeteva 1-2 (3-6, 6-1, 1-6) Magda Linette
11/01/2026 Hobart International, Qualification (Sin Definir) Petra Marcinko 0-2 (4-6, 2-6) Oksana Selekhmeteva
10/01/2026 Hobart International, Qualification (Sin Definir) Oksana Selekhmeteva 2-0 (6-2, 6-1) Panna Udvardy
02/01/2026 Brisbane International, Qualification (Sin Definir) Taylah Preston 2-0 (7-6, 6-3) Oksana Selekhmeteva

-Últimos Resultados de Paula Badosa.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
19/01/2026 Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Zarina Diyas 0-2 (2-6, 4-6) Paula Badosa
12/01/2026 Adelaide International (Dieciseisavos de final) Paula Badosa 1-2 (6-3, 3-6, 4-6) Marie Bouzkova
08/01/2026 Brisbane International (Octavos de final) Elena Rybakina 2-0 (6-3, 6-2) Paula Badosa
06/01/2026 Brisbane International (Dieciseisavos de final) Marie Bouzkova 1-2 (7-6, 4-6, 2-6) Paula Badosa
28/09/2025 China Open (Dieciseisavos de final) Karolina Muchova 0-0 (4-2) Paula Badosa

