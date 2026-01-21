Oksana Selekhmeteva - Paula Badosa, en directo hoy: sigue el partido de Australian Open WTA

Oksana Selekhmeteva - Paula Badosa: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Australian Open WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 21 de enero de 2026.
La tenista Rusa Oksana Selekhmeteva(101) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Australian Open WTA a la tenista Española Paula Badosa(26) este miércoles a las 01:00.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Oksana Selekhmeteva.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|19/01/2026
| Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Oksana Selekhmeteva
| 2-1 (6-3, 3-6, 6-0)
| Ella Seidel
|14/01/2026
| Hobart International (Dieciseisavos de final)
| Oksana Selekhmeteva
| 1-2 (3-6, 6-1, 1-6)
| Magda Linette
|11/01/2026
| Hobart International, Qualification (Sin Definir)
| Petra Marcinko
| 0-2 (4-6, 2-6)
| Oksana Selekhmeteva
|10/01/2026
| Hobart International, Qualification (Sin Definir)
| Oksana Selekhmeteva
| 2-0 (6-2, 6-1)
| Panna Udvardy
|02/01/2026
| Brisbane International, Qualification (Sin Definir)
| Taylah Preston
| 2-0 (7-6, 6-3)
| Oksana Selekhmeteva
-Últimos Resultados de Paula Badosa.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|19/01/2026
| Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Zarina Diyas
| 0-2 (2-6, 4-6)
| Paula Badosa
|12/01/2026
| Adelaide International (Dieciseisavos de final)
| Paula Badosa
| 1-2 (6-3, 3-6, 4-6)
| Marie Bouzkova
|08/01/2026
| Brisbane International (Octavos de final)
| Elena Rybakina
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Paula Badosa
|06/01/2026
| Brisbane International (Dieciseisavos de final)
| Marie Bouzkova
| 1-2 (7-6, 4-6, 2-6)
| Paula Badosa
|28/09/2025
| China Open (Dieciseisavos de final)
| Karolina Muchova
| 0-0 (4-2)
| Paula Badosa