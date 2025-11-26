Olympiakos - Real Madrid, en directo hoy: sigue el partido de Champions League minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Olympiakos - Real Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 5 de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2025)
Madrid, 26 de noviembre de 2025.
###WidgetCompleto###
El Olympiakos, situado en la 32a posición de la tabla se enfrenta en la jornada 5 de Champions en el Karaiskakis Stadium ante el Real Madrid este miércoles a las 21:00, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el PSV Eindhoven, añadiendo 1 punto más a los 2 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Real Madrid ocupa el noveno lugar, llega tras la derrota de 1 - 0 cosechada contra el Liverpool, sin poder sumar más puntos a los 9 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
OLYMPIAKOS: Konstantinos Tzolakis; Rodinei, Panagiotis Retsos, Lorenzo Pirola, Francisco Ortega; Christos Mouzakitis, Dani Garcia, Gelson Martins, Chiquinho, Daniel Podence, Ayoub El Kaabi.
REAL MADRID: Andriy Lunin; Trent Alexander-Arnold, Raul Asencio, Alvaro Carreras, Ferland Mendy; Eduardo Camavinga, Federico Valverde, Arda Guler, Vinicius Junior, Aurelien Tchouameni, Kylian Mbappe.
###WidgetComentarios###
-Últimos Resultados del Olympiakos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|04/11/2025
| Champions
| Olympiacos
| 1-1
| PSV Eindhoven
|21/10/2025
| Champions
| Barcelona
| 6-1
| Olympiacos
|01/10/2025
| Champions
| Arsenal
| 2-0
| Olympiacos
|17/09/2025
| Champions
| Olympiacos
| 0-0
| Pafos FC
-Últimos Resultados del Real Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|23/11/2025
| LaLiga
| Elche
| 2-2
| Real Madrid
|09/11/2025
| LaLiga
| Rayo
| 0-0
| Real Madrid
|04/11/2025
| Champions
| Liverpool
| 1-0
| Real Madrid
|01/11/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 4-0
| Valencia
|26/10/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-1
| Barcelona