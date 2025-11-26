Olympiakos - Real Madrid, en directo hoy: sigue el partido de Champions League minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Olympiakos - Real Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 5 de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2025)

Madrid, 26 de noviembre de 2025.

###WidgetCompleto###

El Olympiakos, situado en la 32a posición de la tabla se enfrenta en la jornada 5 de Champions en el Karaiskakis Stadium ante el Real Madrid este miércoles a las 21:00, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el PSV Eindhoven, añadiendo 1 punto más a los 2 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Real Madrid ocupa el noveno lugar, llega tras la derrota de 1 - 0 cosechada contra el Liverpool, sin poder sumar más puntos a los 9 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

OLYMPIAKOS: Konstantinos Tzolakis; Rodinei, Panagiotis Retsos, Lorenzo Pirola, Francisco Ortega; Christos Mouzakitis, Dani Garcia, Gelson Martins, Chiquinho, Daniel Podence, Ayoub El Kaabi.

REAL MADRID: Andriy Lunin; Trent Alexander-Arnold, Raul Asencio, Alvaro Carreras, Ferland Mendy; Eduardo Camavinga, Federico Valverde, Arda Guler, Vinicius Junior, Aurelien Tchouameni, Kylian Mbappe.

###WidgetComentarios###

-Últimos Resultados del Olympiakos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 04/11/2025 Champions Olympiacos 1-1 PSV Eindhoven 21/10/2025 Champions Barcelona 6-1 Olympiacos 01/10/2025 Champions Arsenal 2-0 Olympiacos 17/09/2025 Champions Olympiacos 0-0 Pafos FC

-Últimos Resultados del Real Madrid.