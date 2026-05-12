Osasuna - Atlético de Madrid, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Osasuna - Atlético de Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 36 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 12 de mayo de 2026.

El Osasuna, situado en la undécima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 36 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio El Sadar ante el Atlético de Madrid este martes a las 21:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 3 - 2 contra el Levante, sin poder sumar más puntos a los 42 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Atlético de Madrid ocupa el cuarto lugar, llega tras la derrota por 0 - 1 cosechada en su estadio contra el Celta, sin poder sumar más puntos a los 63 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

OSASUNA: Aitor Fernandez; Valentin Rosier, Alejandro Catena, Flavien Boyomo, Javi Galan; Jon Moncayola, Lucas Torro, Ruben Garcia, Moi Gomez, Raul Moro, Ante Budimir.

ATLÉTICO DE MADRID: Juan Musso; Matteo Ruggeri, David Hancko, Marc Pubill, Marcos Llorente; Rodrigo Mendoza, Koke, Obed Vargas, Thiago Almada; Antoine Griezmann, Ademola Lookman.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 18/10/2025 LaLiga Atlético 1-0 Osasuna 15/05/2025 LaLiga Osasuna 2-0 Atlético 12/01/2025 LaLiga Atlético 1-0 Osasuna 19/05/2024 LaLiga Atlético 1-4 Osasuna 28/09/2023 LaLiga Osasuna 0-2 Atlético

-Últimos Resultados del Osasuna.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 08/05/2026 LaLiga Levante 3-2 Osasuna 02/05/2026 LaLiga Osasuna 1-2 Barcelona 26/04/2026 LaLiga Osasuna 2-1 Sevilla 21/04/2026 LaLiga Athletic Bilbao 1-0 Osasuna 12/04/2026 LaLiga Osasuna 1-1 Betis

-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.