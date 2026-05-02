Osasuna - Barcelona, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Osasuna - Barcelona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 34 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 2 de mayo de 2026.

El Osasuna, situado en la novena posición de la tabla se enfrenta en la jornada 34 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio El Sadar ante el Barcelona este sábado a las 21:00, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 2 - 1 en su estadio contra el Sevilla, añadiendo 3 puntos más a los 42 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Barcelona ocupa el primero lugar, llega tras la victoria de 0 - 2 cosechada contra el Getafe, añadiendo 3 puntos más a los 85 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

OSASUNA: Sergio Herrera; Valentin Rosier, Flavien Boyomo, Alejandro Catena, Javi Galan; Jon Moncayola, Lucas Torro, Ruben Garcia, Moi Gomez, Raul Moro, Ante Budimir.

BARCELONA: Joan Garcia; Eric Garcia, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Joao Cancelo; Gavi, Pedri, Roony Bardghji, Dani Olmo, Fermin Lopez, Robert Lewandowski.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 13/12/2025 LaLiga Barcelona 2-0 Osasuna 27/03/2025 LaLiga Barcelona 3-0 Osasuna 28/09/2024 LaLiga Osasuna 4-2 Barcelona 31/01/2024 LaLiga Barcelona 1-0 Osasuna 03/09/2023 LaLiga Osasuna 1-2 Barcelona

-Últimos Resultados del Osasuna.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 26/04/2026 LaLiga Osasuna 2-1 Sevilla 21/04/2026 LaLiga Athletic Bilbao 1-0 Osasuna 12/04/2026 LaLiga Osasuna 1-1 Betis 05/04/2026 LaLiga Alavés 2-2 Osasuna 21/03/2026 LaLiga Osasuna 1-0 Girona

-Últimos Resultados del Barcelona.