Osasuna - Real Madrid, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Osasuna - Real Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 25 de LaLiga EA Sports
Publicado: sábado, 21 febrero 2026 13:30
Madrid, 21 de febrero de 2026.

El Osasuna, situado en la décima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 25 de LaLiga EA Sports en el Estadio El Sadar ante el Real Madrid este sábado a las 18:30 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras el empate a 0 cosechado contra el Elche, añadiendo 1 punto más a los 30 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Real Madrid ocupa el primero lugar, llega tras la victoria por 4 - 1 cosechada en su estadio contra el Real Sociedad, añadiendo 3 puntos más a los 60 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Real Madrid 60 24
2 Champions Barcelona 58 24
3 Champions Villarreal 48 24
4 Champions Atlético 45 24
5 Europa League Betis 41 24
6 Conference League Espanyol 35 24
10 Permanencia Osasuna 30 24
18 Descenso Mallorca 24 24
19 Descenso Levante 18 24
20 Descenso Real Oviedo 16 23

-Onces iniciales probables.
OSASUNA: Sergio Herrera; Alejandro Catena, Javi Galan, Jorge Herrando, Valentin Rosier; Lucas Torro, Ruben Garcia, Victor Munoz, Aimar Oroz, Jon Moncayola, Ante Budimir.
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Raul Asencio, Antonio Ruediger, Alvaro Carreras; Aurelien Tchouameni, Federico Valverde, Arda Guler, Vinicius Junior, Eduardo Camavinga, Gonzalo Garcia.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
19/08/2025 LaLiga Real Madrid 1-0 Osasuna
15/02/2025 LaLiga Osasuna 1-1 Real Madrid
09/11/2024 LaLiga Real Madrid 4-0 Osasuna
16/03/2024 LaLiga Osasuna 2-4 Real Madrid
07/10/2023 LaLiga Real Madrid 4-0 Osasuna

-Últimos Resultados del Osasuna.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
13/02/2026 LaLiga Elche 0-0 Osasuna
06/02/2026 LaLiga Celta 1-2 Osasuna
31/01/2026 LaLiga Osasuna 2-2 Villarreal
24/01/2026 LaLiga Rayo 1-3 Osasuna
17/01/2026 LaLiga Osasuna 3-2 Real Oviedo

-Últimos Resultados del Real Madrid.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
17/02/2026 Champions Benfica 0-1 Real Madrid
14/02/2026 LaLiga Real Madrid 4-1 Real Sociedad
08/02/2026 LaLiga Valencia 0-2 Real Madrid
01/02/2026 LaLiga Real Madrid 2-1 Rayo
28/01/2026 Champions Benfica 4-2 Real Madrid

