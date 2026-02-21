Osasuna - Real Madrid, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Osasuna - Real Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 25 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 21 de febrero de 2026.

El Osasuna, situado en la décima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 25 de LaLiga EA Sports en el Estadio El Sadar ante el Real Madrid este sábado a las 18:30 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras el empate a 0 cosechado contra el Elche, añadiendo 1 punto más a los 30 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Real Madrid ocupa el primero lugar, llega tras la victoria por 4 - 1 cosechada en su estadio contra el Real Sociedad, añadiendo 3 puntos más a los 60 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Real Madrid 60 24 2 Champions Barcelona 58 24 3 Champions Villarreal 48 24 4 Champions Atlético 45 24 5 Europa League Betis 41 24 6 Conference League Espanyol 35 24 10 Permanencia Osasuna 30 24 18 Descenso Mallorca 24 24 19 Descenso Levante 18 24 20 Descenso Real Oviedo 16 23

-Onces iniciales probables.

OSASUNA: Sergio Herrera; Alejandro Catena, Javi Galan, Jorge Herrando, Valentin Rosier; Lucas Torro, Ruben Garcia, Victor Munoz, Aimar Oroz, Jon Moncayola, Ante Budimir.

REAL MADRID: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Raul Asencio, Antonio Ruediger, Alvaro Carreras; Aurelien Tchouameni, Federico Valverde, Arda Guler, Vinicius Junior, Eduardo Camavinga, Gonzalo Garcia.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 19/08/2025 LaLiga Real Madrid 1-0 Osasuna 15/02/2025 LaLiga Osasuna 1-1 Real Madrid 09/11/2024 LaLiga Real Madrid 4-0 Osasuna 16/03/2024 LaLiga Osasuna 2-4 Real Madrid 07/10/2023 LaLiga Real Madrid 4-0 Osasuna

-Últimos Resultados del Osasuna.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 13/02/2026 LaLiga Elche 0-0 Osasuna 06/02/2026 LaLiga Celta 1-2 Osasuna 31/01/2026 LaLiga Osasuna 2-2 Villarreal 24/01/2026 LaLiga Rayo 1-3 Osasuna 17/01/2026 LaLiga Osasuna 3-2 Real Oviedo

-Últimos Resultados del Real Madrid.