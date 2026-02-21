Osasuna - Real Madrid, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Osasuna - Real Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 25 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 21 de febrero de 2026.
El Osasuna, situado en la décima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 25 de LaLiga EA Sports en el Estadio El Sadar ante el Real Madrid este sábado a las 18:30 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras el empate a 0 cosechado contra el Elche, añadiendo 1 punto más a los 30 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Real Madrid ocupa el primero lugar, llega tras la victoria por 4 - 1 cosechada en su estadio contra el Real Sociedad, añadiendo 3 puntos más a los 60 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 60
| 24
|2
| Champions
| Barcelona
| 58
| 24
|3
| Champions
| Villarreal
| 48
| 24
|4
| Champions
| Atlético
| 45
| 24
|5
| Europa League
| Betis
| 41
| 24
|6
| Conference League
| Espanyol
| 35
| 24
|10
| Permanencia
| Osasuna
| 30
| 24
|18
| Descenso
| Mallorca
| 24
| 24
|19
| Descenso
| Levante
| 18
| 24
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 16
| 23
-Onces iniciales probables.
OSASUNA: Sergio Herrera; Alejandro Catena, Javi Galan, Jorge Herrando, Valentin Rosier; Lucas Torro, Ruben Garcia, Victor Munoz, Aimar Oroz, Jon Moncayola, Ante Budimir.
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Raul Asencio, Antonio Ruediger, Alvaro Carreras; Aurelien Tchouameni, Federico Valverde, Arda Guler, Vinicius Junior, Eduardo Camavinga, Gonzalo Garcia.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|19/08/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 1-0
| Osasuna
|15/02/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 1-1
| Real Madrid
|09/11/2024
| LaLiga
| Real Madrid
| 4-0
| Osasuna
|16/03/2024
| LaLiga
| Osasuna
| 2-4
| Real Madrid
|07/10/2023
| LaLiga
| Real Madrid
| 4-0
| Osasuna
-Últimos Resultados del Osasuna.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|13/02/2026
| LaLiga
| Elche
| 0-0
| Osasuna
|06/02/2026
| LaLiga
| Celta
| 1-2
| Osasuna
|31/01/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 2-2
| Villarreal
|24/01/2026
| LaLiga
| Rayo
| 1-3
| Osasuna
|17/01/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 3-2
| Real Oviedo
-Últimos Resultados del Real Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|17/02/2026
| Champions
| Benfica
| 0-1
| Real Madrid
|14/02/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 4-1
| Real Sociedad
|08/02/2026
| LaLiga
| Valencia
| 0-2
| Real Madrid
|01/02/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-1
| Rayo
|28/01/2026
| Champions
| Benfica
| 4-2
| Real Madrid