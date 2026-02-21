Osasuna - Real Madrid, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Osasuna - Real Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 25 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 21 de febrero de 2026.

El Osasuna, situado en la décima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 25 de LaLiga EA Sports en el Estadio El Sadar ante el Real Madrid este sábado a las 18:30 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras el empate a 0 cosechado contra el Elche, añadiendo 1 punto más a los 30 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Real Madrid ocupa el primero lugar, llega tras la victoria por 4 - 1 cosechada en su estadio contra el Real Sociedad, añadiendo 3 puntos más a los 60 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

OSASUNA: Sergio Herrera; Alejandro Catena, Javi Galan, Jorge Herrando, Valentin Rosier; Lucas Torro, Victor Munoz, Ante Budimir, Aimar Oroz, Jon Moncayola, Ruben Garcia.

REAL MADRID: Thibaut Courtois; Daniel Carvajal, Raul Asencio, David Alaba, Alvaro Carreras; Arda Guler, Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga, Federico Valverde; Kylian Mbappe, Vinicius Junior.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 19/08/2025 LaLiga Real Madrid 1-0 Osasuna 15/02/2025 LaLiga Osasuna 1-1 Real Madrid 09/11/2024 LaLiga Real Madrid 4-0 Osasuna 16/03/2024 LaLiga Osasuna 2-4 Real Madrid 07/10/2023 LaLiga Real Madrid 4-0 Osasuna

-Últimos Resultados del Osasuna.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 13/02/2026 LaLiga Elche 0-0 Osasuna 06/02/2026 LaLiga Celta 1-2 Osasuna 31/01/2026 LaLiga Osasuna 2-2 Villarreal 24/01/2026 LaLiga Rayo 1-3 Osasuna 17/01/2026 LaLiga Osasuna 3-2 Real Oviedo

-Últimos Resultados del Real Madrid.