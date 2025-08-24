Osasuna - Valencia, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Osasuna - Valencia: resumen y estadísticas del partido de la jornada 2 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales probables: Osasuna - Valencia: resumen y estadísticas del partido de la jornada 2 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2025)
Europa Press Deportes
Publicado: domingo, 24 agosto 2025 12:02
Madrid, 24 de agosto de 2025.

El Osasuna, situado en la decimoséptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 2 de LaLiga EA Sports en el Estadio El Sadar ante el Valencia este domingo a las 17:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 0 contra el Real Madrid, sin poder sumar más puntos a los 0 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Valencia ocupa el duodécimo lugar, llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Real Sociedad, añadiendo 1 punto más a los 1 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 6 2
2 Champions Betis 4 2
3 Champions Rayo 3 1
4 Champions Getafe 3 1
5 Champions Villarreal 3 1
6 Europa League Athletic Bilbao 3 1
7 Europa League Espanyol 3 1
8 Conference League Real Madrid 3 1
12 Permanencia Valencia 1 1
17 Permanencia Osasuna 0 1
18 Descenso Levante 0 2
19 Descenso Girona 0 1
20 Descenso Oviedo 0 1

-Onces iniciales probables.
OSASUNA: Sergio Herrera; Valentin Rosier, Flavien Boyomo, Alejandro Catena, Juan Cruz; Jon Moncayola, Lucas Torro, Ruben Garcia, Aimar Oroz, Moi Gomez, Ante Budimir.
VALENCIA: Julen Agirrezabala; Dimitri Foulquier, Cesar Tarrega, Jose Copete, Jose Gaya; Luis Rioja, Javier Guerra, Pepelu, Diego Lopez; Daniel Raba, Hugo Duro.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
02/03/2025 LaLiga Osasuna 3-3 Valencia
24/09/2024 LaLiga Valencia 0-0 Osasuna
15/04/2024 LaLiga Osasuna 0-1 Valencia
27/08/2023 LaLiga Valencia 1-2 Osasuna
11/03/2023 LaLiga Valencia 1-0 Osasuna

-Últimos Resultados del Osasuna.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
19/08/2025 LaLiga Real Madrid 1-0 Osasuna
24/05/2025 LaLiga Alavés 1-1 Osasuna
18/05/2025 LaLiga Osasuna 2-0 Espanyol
15/05/2025 LaLiga Osasuna 2-0 Atlético
11/05/2025 LaLiga Betis 1-1 Osasuna

-Últimos Resultados del Valencia.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
16/08/2025 LaLiga Valencia 1-1 Real Sociedad
23/05/2025 LaLiga Betis 1-1 Valencia
18/05/2025 LaLiga Valencia 0-1 Athletic Bilbao
14/05/2025 LaLiga Alavés 1-0 Valencia
10/05/2025 LaLiga Valencia 3-0 Getafe

