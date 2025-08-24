Osasuna - Valencia, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 24 de agosto de 2025.

El Osasuna, situado en la decimoséptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 2 de LaLiga EA Sports en el Estadio El Sadar ante el Valencia este domingo a las 17:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 0 contra el Real Madrid, sin poder sumar más puntos a los 0 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Valencia ocupa el duodécimo lugar, llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Real Sociedad, añadiendo 1 punto más a los 1 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 6 2 2 Champions Betis 4 2 3 Champions Rayo 3 1 4 Champions Getafe 3 1 5 Champions Villarreal 3 1 6 Europa League Athletic Bilbao 3 1 7 Europa League Espanyol 3 1 8 Conference League Real Madrid 3 1 12 Permanencia Valencia 1 1 17 Permanencia Osasuna 0 1 18 Descenso Levante 0 2 19 Descenso Girona 0 1 20 Descenso Oviedo 0 1

-Onces iniciales probables.

OSASUNA: Sergio Herrera; Valentin Rosier, Flavien Boyomo, Alejandro Catena, Juan Cruz; Jon Moncayola, Lucas Torro, Ruben Garcia, Aimar Oroz, Moi Gomez, Ante Budimir.

VALENCIA: Julen Agirrezabala; Dimitri Foulquier, Cesar Tarrega, Jose Copete, Jose Gaya; Luis Rioja, Javier Guerra, Pepelu, Diego Lopez; Daniel Raba, Hugo Duro.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 02/03/2025 LaLiga Osasuna 3-3 Valencia 24/09/2024 LaLiga Valencia 0-0 Osasuna 15/04/2024 LaLiga Osasuna 0-1 Valencia 27/08/2023 LaLiga Valencia 1-2 Osasuna 11/03/2023 LaLiga Valencia 1-0 Osasuna

-Últimos Resultados del Osasuna.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 19/08/2025 LaLiga Real Madrid 1-0 Osasuna 24/05/2025 LaLiga Alavés 1-1 Osasuna 18/05/2025 LaLiga Osasuna 2-0 Espanyol 15/05/2025 LaLiga Osasuna 2-0 Atlético 11/05/2025 LaLiga Betis 1-1 Osasuna

-Últimos Resultados del Valencia.