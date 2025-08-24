Osasuna - Valencia, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 24 de agosto de 2025.

El Osasuna, situado en la decimoséptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 2 de LaLiga EA Sports en el Estadio El Sadar ante el Valencia este domingo a las 17:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 0 contra el Real Madrid, sin poder sumar más puntos a los 0 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Valencia ocupa el duodécimo lugar, llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Real Sociedad, añadiendo 1 punto más a los 1 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

OSASUNA: Sergio Herrera; Valentin Rosier, Flavien Boyomo, Alejandro Catena, Juan Cruz; Moi Gomez, Lucas Torro, Aimar Oroz; Jon Moncayola, Ante Budimir, Victor Munoz.

VALENCIA: Julen Agirrezabala; Dimitri Foulquier, Cesar Tarrega, Jose Copete, Jose Gaya; Luis Rioja, Javier Guerra, Pepelu, Diego Lopez; Arnaut Danjuma, Daniel Raba.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 02/03/2025 LaLiga Osasuna 3-3 Valencia 24/09/2024 LaLiga Valencia 0-0 Osasuna 15/04/2024 LaLiga Osasuna 0-1 Valencia 27/08/2023 LaLiga Valencia 1-2 Osasuna 11/03/2023 LaLiga Valencia 1-0 Osasuna

-Últimos Resultados del Osasuna.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 19/08/2025 LaLiga Real Madrid 1-0 Osasuna 24/05/2025 LaLiga Alavés 1-1 Osasuna 18/05/2025 LaLiga Osasuna 2-0 Espanyol 15/05/2025 LaLiga Osasuna 2-0 Atlético 11/05/2025 LaLiga Betis 1-1 Osasuna

-Últimos Resultados del Valencia.