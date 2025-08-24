Osasuna - Valencia, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 24 de agosto de 2025.
El Osasuna, situado en la decimoséptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 2 de LaLiga EA Sports en el Estadio El Sadar ante el Valencia este domingo a las 17:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 0 contra el Real Madrid, sin poder sumar más puntos a los 0 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Valencia ocupa el duodécimo lugar, llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Real Sociedad, añadiendo 1 punto más a los 1 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
OSASUNA: Sergio Herrera; Valentin Rosier, Flavien Boyomo, Alejandro Catena, Juan Cruz; Moi Gomez, Lucas Torro, Aimar Oroz; Jon Moncayola, Ante Budimir, Victor Munoz.
VALENCIA: Julen Agirrezabala; Dimitri Foulquier, Cesar Tarrega, Jose Copete, Jose Gaya; Luis Rioja, Javier Guerra, Pepelu, Diego Lopez; Arnaut Danjuma, Daniel Raba.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|02/03/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 3-3
| Valencia
|24/09/2024
| LaLiga
| Valencia
| 0-0
| Osasuna
|15/04/2024
| LaLiga
| Osasuna
| 0-1
| Valencia
|27/08/2023
| LaLiga
| Valencia
| 1-2
| Osasuna
|11/03/2023
| LaLiga
| Valencia
| 1-0
| Osasuna
-Últimos Resultados del Osasuna.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|19/08/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 1-0
| Osasuna
|24/05/2025
| LaLiga
| Alavés
| 1-1
| Osasuna
|18/05/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 2-0
| Espanyol
|15/05/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 2-0
| Atlético
|11/05/2025
| LaLiga
| Betis
| 1-1
| Osasuna
-Últimos Resultados del Valencia.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|16/08/2025
| LaLiga
| Valencia
| 1-1
| Real Sociedad
|23/05/2025
| LaLiga
| Betis
| 1-1
| Valencia
|18/05/2025
| LaLiga
| Valencia
| 0-1
| Athletic Bilbao
|14/05/2025
| LaLiga
| Alavés
| 1-0
| Valencia
|10/05/2025
| LaLiga
| Valencia
| 3-0
| Getafe