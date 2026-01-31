Osasuna - Villareal, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Osasuna - Villareal: resumen y estadísticas del partido de la jornada 22 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 31 de enero de 2026.
El Osasuna, situado en la novena posición de la tabla se enfrenta en la jornada 22 de LaLiga EA Sports en el Estadio El Sadar ante el Villareal este sábado a las 16:15 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 3 contra el Rayo, añadiendo 3 puntos más a los 25 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Villareal ocupa el cuarto lugar, llega tras la derrota por 0 - 2 cosechada en su estadio contra el Real Madrid, sin poder sumar más puntos a los 41 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 52
| 21
|2
| Champions
| Real Madrid
| 51
| 21
|3
| Champions
| Atlético
| 44
| 21
|4
| Champions
| Villarreal
| 41
| 20
|5
| Europa League
| Espanyol
| 34
| 22
|6
| Conference League
| Betis
| 32
| 21
|9
| Permanencia
| Osasuna
| 25
| 21
|18
| Descenso
| Mallorca
| 21
| 21
|19
| Descenso
| Levante
| 17
| 20
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 13
| 21
-Onces iniciales probables.
OSASUNA: Sergio Herrera; Alejandro Catena, Javi Galan, Flavien Boyomo, Valentin Rosier; Iker Munoz, Victor Munoz, Ruben Garcia, Jon Moncayola, Aimar Oroz, Ante Budimir.
VILLAREAL: Luiz Junior; Santiago Mourino, Rafa Marin, Renato Veiga, Alfonso Pedraza; Tajon Buchanan, Pape Gueye, Santi Comesana, Alberto Moleiro; Gerard Moreno, Georges Mikautadze.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|20/09/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 2-1
| Osasuna
|03/05/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 4-2
| Osasuna
|24/11/2024
| LaLiga
| Osasuna
| 2-2
| Villarreal
|25/05/2024
| LaLiga
| Osasuna
| 1-1
| Villarreal
|26/11/2023
| LaLiga
| Villarreal
| 3-1
| Osasuna
-Últimos Resultados del Osasuna.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|24/01/2026
| LaLiga
| Rayo
| 1-3
| Osasuna
|17/01/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 3-2
| Real Oviedo
|10/01/2026
| LaLiga
| Girona
| 1-0
| Osasuna
|03/01/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-1
| Athletic Bilbao
|20/12/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 3-0
| Alavés
-Últimos Resultados del Villareal.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|28/01/2026
| Champions
| Bayer Leverkusen
| 3-0
| Villarreal
|24/01/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 0-2
| Real Madrid
|20/01/2026
| Champions
| Villarreal
| 1-2
| Ajax
|17/01/2026
| LaLiga
| Betis
| 2-0
| Villarreal
|10/01/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 3-1
| Alavés