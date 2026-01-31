Osasuna - Villareal, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Osasuna - Villareal: resumen y estadísticas del partido de la jornada 22 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 31 de enero de 2026.

El Osasuna, situado en la novena posición de la tabla se enfrenta en la jornada 22 de LaLiga EA Sports en el Estadio El Sadar ante el Villareal este sábado a las 16:15 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 3 contra el Rayo, añadiendo 3 puntos más a los 25 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Villareal ocupa el cuarto lugar, llega tras la derrota por 0 - 2 cosechada en su estadio contra el Real Madrid, sin poder sumar más puntos a los 41 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 52 21 2 Champions Real Madrid 51 21 3 Champions Atlético 44 21 4 Champions Villarreal 41 20 5 Europa League Espanyol 34 22 6 Conference League Betis 32 21 9 Permanencia Osasuna 25 21 18 Descenso Mallorca 21 21 19 Descenso Levante 17 20 20 Descenso Real Oviedo 13 21

-Onces iniciales probables.

OSASUNA: Sergio Herrera; Alejandro Catena, Javi Galan, Flavien Boyomo, Valentin Rosier; Iker Munoz, Victor Munoz, Ruben Garcia, Jon Moncayola, Aimar Oroz, Ante Budimir.

VILLAREAL: Luiz Junior; Santiago Mourino, Rafa Marin, Renato Veiga, Alfonso Pedraza; Tajon Buchanan, Pape Gueye, Santi Comesana, Alberto Moleiro; Gerard Moreno, Georges Mikautadze.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 20/09/2025 LaLiga Villarreal 2-1 Osasuna 03/05/2025 LaLiga Villarreal 4-2 Osasuna 24/11/2024 LaLiga Osasuna 2-2 Villarreal 25/05/2024 LaLiga Osasuna 1-1 Villarreal 26/11/2023 LaLiga Villarreal 3-1 Osasuna

-Últimos Resultados del Osasuna.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 24/01/2026 LaLiga Rayo 1-3 Osasuna 17/01/2026 LaLiga Osasuna 3-2 Real Oviedo 10/01/2026 LaLiga Girona 1-0 Osasuna 03/01/2026 LaLiga Osasuna 1-1 Athletic Bilbao 20/12/2025 LaLiga Osasuna 3-0 Alavés

-Últimos Resultados del Villareal.