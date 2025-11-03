Oviedo - Osasuna, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 3 de noviembre de 2025.

El Oviedo, situado en la penúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 11 de LaLiga EA Sports en el Nuevo Carlos Tartiere ante el Osasuna este lunes a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras el empate a 3 cosechado contra el Girona, añadiendo 1 punto más a los 7 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Osasuna ocupa el decimoquinto lugar, llega tras la derrota por 2 - 3 cosechada en su estadio contra el Celta, sin poder sumar más puntos a los 10 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

OVIEDO: Aaron Escandell; Nacho Vidal, David Costas, David Carmo, Javi Lopez; Santiago Colombatto, Leander Dendoncker, Federico Vinas, Alberto Reina, Ilyas Chaira, Jose Salomon Rondon.

OSASUNA: Sergio Herrera; Jon Moncayola, Flavien Boyomo, Alejandro Catena, Abel Bretones; Victor Munoz, Moi Gomez, Lucas Torro, Ruben Garcia; Raul Garcia, Ante Budimir.

-Últimos Resultados del Oviedo.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 25/10/2025 LaLiga Girona 3-3 Real Oviedo 17/10/2025 LaLiga Real Oviedo 0-2 Espanyol 04/10/2025 LaLiga Real Oviedo 0-2 Levante 30/09/2025 LaLiga Valencia 1-2 Real Oviedo 25/09/2025 LaLiga Real Oviedo 1-3 Barcelona

-Últimos Resultados del Osasuna.