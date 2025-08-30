Oviedo - Real Sociedad, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 30 de agosto de 2025.
El Oviedo, situado en la penúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 3 de LaLiga EA Sports en el Nuevo Carlos Tartiere ante el Real Sociedad este sábado a las 19:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 0 - 3 en su estadio contra el Real Madrid, sin poder sumar más puntos a los 0 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Real Sociedad ocupa el decimotercer lugar, llega tras el empate a 2 cosechado en su estadio contra el Espanyol, añadiendo 1 punto más a los 2 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Villarreal
| 6
| 2
|2
| Champions
| Barcelona
| 6
| 2
|3
| Champions
| Real Madrid
| 6
| 2
|4
| Champions
| Athletic Bilbao
| 6
| 2
|5
| Europa League
| Getafe
| 6
| 3
|6
| Conference League
| Elche
| 5
| 3
|13
| Permanencia
| Real Sociedad
| 2
| 2
|18
| Descenso
| Levante
| 0
| 3
|19
| Descenso
| Oviedo
| 0
| 2
|20
| Descenso
| Girona
| 0
| 2
-Onces iniciales probables.
OVIEDO: Aaron Escandell; Nacho Vidal, David Costas, Dani Calvo, Rahim Alhassane; Kwasi Sibo, Leander Dendoncker, Haissem Hassan, Luka Ilic, Ilyas Chaira, Jose Salomon Rondon.
REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Igor Zubeldia, Duje Caleta-Car, Aihen Munoz; Jon Gorrotxategi, Takefusa Kubo, Brais Mendez, Pablo Marin, Ander Barrenetxea, Mikel Oyarzabal.
-Últimos Resultados del Oviedo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|24/08/2025
| LaLiga
| Oviedo
| 0-3
| Real Madrid
|15/08/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 2-0
| Oviedo
|21/06/2025
| LaLiga
| Oviedo
| 3-1
| CD Mirandes
|15/06/2025
| LaLiga
| CD Mirandes
| 1-0
| Oviedo
|11/06/2025
| LaLiga
| Oviedo
| 1-1
| Almeria
-Últimos Resultados del Real Sociedad.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|24/08/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-2
| Espanyol
|16/08/2025
| LaLiga
| Valencia
| 1-1
| Real Sociedad
|24/05/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-0
| Real Sociedad
|18/05/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 3-2
| Girona
|13/05/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 0-1
| Celta